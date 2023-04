Daniel Radcliffe diventa papà, Harry Potter adesso è cresciuto

Harry Potter che spinge una carrozzina. Un'immagine che potremmo anche vedere in una nuova fase della saga del mago di Hogwarts. In realtà non si tratta di Harry Potter, ma dell'attore che lo interpreta. Daniel Radcliffe, infatti, è diventato papà per la prima volta. E non nasconde la sua gioia: "Siamo molto felici di essere diventati genitori" hanno commentato Radcliffe e la compagna, l'attrice Erin Drake, 38 anni. Il 33enne protagonista del cult Harry Potter ed Erin Drake sono fidanzati da dieci anni e ora eccoli diventare anche genitori.

Gli scatti di Daniel Radcliffe con la carrozzina a passeggio per le strade di New York hanno fatto il giro del mondo e sono stati tanti i fan dell'attore a complimentarsi con la coppia. La paternità del protagonista di Harry Potter arriva a poche settimane di distanza dall'ufficialità della realizzazione della serie tv proprio sul mago e su tutti gli altri personaggi di Hogwarts.

Radcliffe e tutti gli altri protagonisti della saga non faranno parte del cast per evidenti limiti di età, ma comunque la serie vedrà l'autrice dei libri, la scrittrice J. K. Rowling, coinvolta in prima persona nella realizzazione delle sette stagioni - una per ogni libro - della nuova serie tv.