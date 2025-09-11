Daniel Day-Lewis, il ritorno dopo il silenzio: “Mi sentivo svuotato”

Su una cosa, colleghi e addetti ai lavori sono tutti d’accordo: Daniel Day-Lewis non è mai stato un attore come gli altri e non lo sarà mai. Il suo metodo, estremo e totalizzante, gli ha regalato tre Oscar e interpretazioni entrate nella storia, ma al tempo stesso lo ha logorato. Nel 2017, dopo Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, annunciò un addio che sembrava definitivo: “C’era qualcosa in quel processo che mi lasciava svuotato. Non avevo più niente da offrire”, confessò. Dopo anni di silenzio, però, presto lo rivedremo sul grande schermo. Ma procediamo con ordine.

Daniel Day-Lewis: “Non avevo più niente da offrire”. Ma...

Dietro la decisione non c’era la perdita di passione per il mestiere. “Non ho mai smesso di amare il lavoro ma non sono mai riuscito a fare i conti con tutto ciò che lo circondava”. La visibilità, le pressioni mediatiche, l’ansia di rimettersi ogni volta in gioco nel mondo del cinema: era questo a pesargli più delle fatiche creative, a lasciarlo svuotato. Persino il senso di rigenerazione che in passato lo aveva sempre riportato in equilibrio, alla fine, non arrivava più. L’attore classe 1957 ha parlato di una “tristezza residua”, la consapevolezza che suo figlio Ronan, aspirante regista, avrebbe proseguito per quella strada senza che lui potesse condividere l’esperienza di un set.

Quando la passione si trasforma in ossessione

L’artista britannico (con cittadinanza irlandese) è famoso per essere uno dei più rigorosi attori “metodici” della sua generazione: per ogni ruolo si cala completamente nel personaggio, spesso per mesi, senza mai “uscirne” nemmeno fuori dal set. Questo approccio gli è valso risultati straordinari, ma anche la fama di attore dall’impegno quasi ossessivo. Una ricerca estrema. Per esempio, ne ‘Il mio piede sinistro’ dove interpretava Christy Brown, scrittore e pittore con paralisi cerebrale, Day-Lewis rimaneva costantemente su una sedia a rotelle anche fuori dal set, e si faceva imboccare dagli assistenti per immedesimarsi. Invece, per prepararsi al meglio per ‘L’ultimo dei Mohicani’ pare che imparò davvero a cacciare, scuoiare animali e costruire canoe, vivendo settimane nei boschi.

Il ritorno sul set con il figlio Ronan per ‘Anemone’

Una malinconia che ha finito per trasformarsi in occasione di ritorno, con ‘Anemone’, film scritto a quattro mani e diretto proprio da Ronan. Il rientro sulle scene, dunque, non è solo un nuovo capitolo artistico, ma anche il tentativo di ritrovare un rapporto più sereno con la recitazione, liberato dall’apparato delle grandi produzioni hollywoodiane. Per un grande attore come lui, che ha sempre scelto con estrema cautela i suoi ruoli, la motivazione personale è forse la chiave più autentica di questo inatteso (ma graditissimo) ritorno.