Dallo sportivo all’anticellulite. Italiani pazzi per i massaggi

L’estate coincide con quel periodo dell’anno in cui si ha più tempo da

dedicare a sé e si possono offrire al corpo le attenzioni che merita per apparire tonico e in forma. Tra attività sportive outdoor, ore piccole in compagnia di famiglia e amici e momenti di relax, nel percorso di remise en forme e benessere degli italiani i trattamenti estetici e, in particolare, i massaggi occupano un posto in rimo piano. Lo dimostra un’indagine condotta da ProntoPro, che sottolinea come, con la bella stagione, la richiesta di massaggi sportivi e anticellulite, ha una netta impennata, crescendo rispettivamente del 79% e del 62%, rispetto ai mesi precedenti.

Nella top 5, sul podio, al terzo posto, il massaggio decontratturante cervicale, che registra un +49% e si rivela particolarmente utile in caso di dolore cronico alla schiena, di stress o di una postura scorretta, seguito dal massaggio californiano emozionale (+25%), ideale ritrovare l’armonia di corpo e mente, per riequilibrare il sistema nervoso e favorire la circolazione sanguigna e linfatica rilasciando le tossine, e da quello terapeutico (+19%), che contribuisce a contrastare il dolore, a rilassare la muscolatura e a tonificare i tessuti.

Entrando nel dettaglio, il massaggio sportivo è più richiesto dagli uomini rispetto alle donne (84% contro il 16%) e viene cercato soprattutto per ridurre le tensioni muscolari (62%), per migliorare la performance sportiva (36%) e per risolvere contratture (26%).

ma.sant