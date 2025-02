Dall’intrattenimento al benessere passando per la sostenibilità. L’appuntamento il prossimo weekend

Roma è pronta ad accogliere Quattrozampeinfiera, il festival dedicato agli amanti degli animali e dei loro amici a quattro zampe, in programma l’ 8 e il 9 febbraio 2025 al Padiglione 3 di FieraRoma. L’evento è una vera e propria festa a tema pet, dove è possibile partecipare con i propri animali. I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a molteplici attività, pensate per intrattenere e educare sia i pet che proprietari. Sono previsti momenti di formazione su salute, benessere e cura degli amici a quattro zampe, ma anche spettacoli coinvolgenti, sessioni di socializzazione e tantissime sorprese.

L’appuntamento – che si terrà su una superficie di 5.000 metri quadrati – include diverse discipline sportive come l’Hoopers, l’Obedience, l’educazione di base e la ricerca olfattiva, tutte pensate per testare le capacità fisiche e intellettuali dei pet. Non mancheranno esperienze acquatiche nella piscina SICS e lezioni di disc dog, per quei cani che amano giocare con i frisbee. Ci saranno anche sessioni speciali dedicate ai cuccioli, che potranno partecipare a puppy class per imparare le prime regole e socializzare con gli altri animali.

Una delle aree più attese è la Pet à Porter, spazio interamente dedicato alla moda per animali. Qui i visitatori potranno scoprire le ultime tendenze del pet fashion, con la partecipazione di brand di grande prestigio, noti per la qualità e la creatività dei loro prodotti. Oltre agli abiti, l’area offrirà una vasta selezione di accessori, come collari, guinzagli, cappottini personalizzati e borse da trasporto, pensati per garantire il massimo comfort e un tocco di stile agli amici a quattro zampe. Nell’area espositiva dedicata al Pet Food, i visitatori potranno scoprire i nuovi alimenti per animali. Allevatori esperti saranno invece presenti all’interno di Felis&DogsWorld, per illustrare caratteristiche e tratti distintivi delle varie razze di cani e gatti.

Il tema della sostenibilità è al centro dell’evento. Dalle confezioni di pet food realizzate in materiale riciclato agli elettrodomestici progettati per ridurre il consumo di acqua, l’evento proporrà soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente. Saranno anche disponibili prodotti per la pulizia della casa che rispettano la salute degli animali, non solo efficaci, ma anche innocui per i pet. E per un tocco di creatività, i nostri cani potranno ’dipingere’ su teli speciali, realizzando vere e proprie opere d’arte. Per maggiori informazioni [email protected] e www.quattrozampeinfiera.it