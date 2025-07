Dalle proiezioni ai talk con i registi ’Short Out’, il festival

Prosegue sino al 6 luglio a Lainate, a villa Litta, ’Short Out’, la quarta edizione del festival internazionale di cortometraggi dal tema ’I confini della memoria’. In programma proiezioni internazionali, talk con registi e professionisti del cinema, concerti live, installazioni artistiche, laboratori fotografici e per bambini, stand up comedy, poetry slam, area swap party, food & beverage, dj set e visite serali al Ninfeo. Il festival è organizzato dall’Associazione Tutti Frutti ETS, con la collaborazione e il contributo del Comune di Lainate. L’accesso è gratuito.

L’appuntamento è diventato un punto di riferimento per la promozione culturale e la partecipazione giovanile nella città e nel territorio. Durante il festival è possibile visitare il Ninfeo in versione serale. Il tema di questa edizione ’I confini della memoria’ è un’indagine sulle molteplici forme in cui si manifesta il ricordo: storico, personale, sociale, digitale, artistico. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, ’Short Out’ apre uno spazio di riflessione sul significato del ricordare, sui limiti di ciò che scegliamo di conservare e su ciò che rischia di perdersi.

Ogni sera dopo le proiezioni, i Talk Short con i registi ospiti del festival a cura di Luca Garavaglia e Odoardo Maggioni, direttori artistici di ’Short Out’. In programma oggi (4 luglio) dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 11 e dalle 18 alle 20, passeggiate fotografiche, in diversi luoghi di Lainate, percorso itinerante per esplorare il territorio attraverso il proprio sguardo e la memoria collettiva. La partecipazione è libera e gratuita, ogni partecipante potrà portare e utilizzare lo strumento che preferisce per la produzione di materiale fotografico, scegliendo una macchina fotografica o anche il cellulare.

