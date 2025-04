’Dalle Cinque. Giornate alla Liberazione’. L’esposizione

Nel palinsesto del Comune di Milano per l’80° anniversario della Liberazione ’Tempo di pace e di libertà. Ottanta anni di Liberazione’ promosse da Milano è Memoria e ’1945/58-2025/28 Il lungo Ottantesimo’ promosso dal Gruppo ICOM dei Musei di Storia, a Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, si apre la mostra ’Milano medaglia d’oro. Dalle Cinque Giornate alla Liberazione. Documenti e oggetti dai depositi della Civiche Raccolte Storiche’ (8 maggio-19 ottobre).

A cura di Patrizia Foglia, Gregorio Taccola, Ilaria Torelli, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Per raccontare le motivazioni dell’aver attribuito a Milano la Medaglia d’Oro al Valor Militare nel 1948. Rievocando tre momenti della storia cittadina, con un significato di portata nazionale: le Cinque Giornate del 1848, la rivolta del 6 febbraio 1853, il periodo dal 9 settembre 1943 al 25 aprile 1945. Documenti originali in ogni sezione. Alla fine del percorso, spazio laboratoriale per coinvolgere i visitatori.