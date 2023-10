"Dallamericaruso: il concerto perduto di Lucio Dalla al cinema"

A 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo famoso concerto al Village Gate di New York del 1986, arriva al cinema a novembre, il 20, 21 e 22 Dallamericaruso. Il concerto perduto, il nuovo film- evento diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music. Da ieri è online il trailer. Dal 20 novembre in digitale e dal primo dicembre in formato fisico, il concerto sarà disponibile per la prima volta in un album, Dallamericaruso - Live at Village Gate, New York 23031986, pubblicato e distribuito da Sony Music.