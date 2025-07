Dalla musica al circo alle tradizioni. Ecco il ’Festival Sete Sois Sete Luas’

di Riccardo JannelloEntra nel vivo sui palcoscenici toscani la trentatreesima edizione del Festival Sete Sois Sete Luas diretto da Marco Abbondanza, manifestazione internazionale che ogni anno porta musica, circo, arte, teatro, tradizioni, cibo in trentaquattro città di nove Paesi (Italia, Portogallo, Croazia, Marocco, Spagna, Tunisia, Francia – comprese l’isola de La Réunion, un dipartimento d’oltremare nell’Oceano Indiano – , Capo Verde, Lussemburgo).

Le due sedi della provincia di Pisa, Pontedera dove il festival è nato nel 1993 e Calcinaia offrono una serie di iniziative di prestigio. Domenica a Pontedera dopo un incontro col musicista portoghese José Barros su una corsa speciale del battello Andrea da Pontedera con partenza dai Canottieri di via Bologna (alle 19), appuntamento alle 20.30 al Centrum di via Rinaldo Piaggio per una degustazione curata dalla chef Maria Menegato a cui seguirà alle 21.30 il concerto della ’Med 7Luas25 Orkestra’ diretta dallo stesso Barros con musicisti di Capo Verde, Grecia, Italia, Portogallo, Tunisia, uno dei progetti che Abbondanza propone con residenze nelle diverse sedi dell’associazione.

Lunedì 7 sul battello, sempre alle 19, ci sarà il cantante e trombettista Bernard Joron, una della più importanti voci culturali de La Réunion; alle 21.30, dopo la degustazione con la chef, concerto al Centrum proprio dell’orchestra diretta da Joron, la ’Réunion Kreol 7S7L Band’, con Gwendoline Absalon (voce), Frederic Tossem (basso), Harry Perigone (percussioni), Teddy Doris (piano). La sera successiva, martedì 8 luglio sempre alle 21.30, i musicisti de La Réunion saranno in concerto a Calcinaia presso la sede di Sete Sois Sete Luas al Museo della Ceramica Coccapani, dove ci sarà anche una mostra di giovani ceramisti locali.

Il programma del Festival in Toscana, vasto e accattivante, riprende dal 12 al 18 luglio con altri importanti appuntamenti che mettono a confronto le varie culture dei paesi partecipanti, esposte ogni giorno alla sede del Centrum pontederese, luogo di convivenza fra i popoli fornito anche di un’ottima biblioteca. La partecipazione agli eventi è gratuita, serve però la prenotazione per le degustazioni al 388.7583081. "Con i nostri eventi - ci dice il direttore Marco Abbondanza - vogliamo dimostrare la bellezza del multiculturalismo e della diversità musicale del mondo mediterraneo, lusofono e creolofono". Il festival è fra l’altro appoggiato dal Parlamento europeo e da quello francese.