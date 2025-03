Dal punk britannico al pop di casa nostra. Tempo di musica live

di Maurizio CostanzoSono tante le occasioni per ascoltare live grandi artisti italiani e internazionali. A cominciare da stasera alle ore 21 quando i Buzzcocks saliranno sul palco del Viper Theatre di Firenze, unica data italiana di un tour che li porterà a spasso per Europa e America. Carpe diem per pogare sulle note di ’Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t Have Fallen In Love With)’, ’What Do I Get’, ’Promises’, ’You Say You Don’t Love Me’, ’I Don’t Mind’.

Dalla storica punk band britannica ai ritmi pop di casa nostra: per chi aspettava da Sanremo di urlare a squarciagola ‘Viva la vita’ con Francesco Gabbani, può farlo domani nel concerto che alle ore 21 porta il cantautore al Mandela Forum di Firenze col tour nei palazzetti ‘Dalla tua parte’. Il 15 marzo del 1975 Fabrizio De André si esibiva per la prima volta davanti ad un vero pubblico e lo faceva in Versilia, alla Bussola. Sempre domani alle ore 21, ma al Garibaldi Milleventi di Prato, la band dei ’Via del Campo’ rende omaggio a questo memorabile concerto e alla figura del grande Faber proponendo i brani storici del cantautore con gli arrangiamenti che furono della PFM.

Terzo a Sanremo con ‘L’albero delle noci’, Brunori Sas calcherà il palco del Mandela Forum di Firenze la sera del 16 marzo. Sempre domenica alle ore 21 la leggenda della chitarra Scott Henderson con il suo tour europeo sbarca a Prato. Il geniale chitarrista fusion e jazz-rock, leader dei Tribal Tech, accompagnato da Romain Labaye al basso e Archibald Ligonniere alla batteria propone al Garibaldi il suo ultimo lavoro Karnevel.

Nel ricco cartellone di concerti di Mixité, la rassegna che va al cuore del sound globale, il 16 marzo alle ore 19 il live al PARC di Firenze di Julia Kent. Il 18 marzo i Subsonica saranno in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, mentre il 20 marzo al teatro di Fiesole fa tappa il tour di Dolcenera. Serata a tutto rock a Genova il 22 marzo, quando gli Stick Men saranno in concerto al Teatro Verdi. Altro appuntamento d’eccezione, quello del 28 marzo col concerto di Ermal Meta al Teatro Mancinelli di Orvieto.

A Firenze il 22 marzo sul palco del Teatro Cartiere Carrara arriva Fabio Concato mentre al Teatro Puccini il 27 marzo appuntamento con Tricarico. Ma questo è anche un mese di tributi: al Teatro Reims di Firenze il 21 marzo sarà la volta dei Killer Queen, tribute band ufficiale dei Queen in Italia, mentre il 28 marzo i Déjà Vu nel loro concerto-spettacolo ripercorrono la carriera di Crosby, Stills, Nash & Young.

E il 26 marzo a Cascina, sul palco della Sala Margherita Hack della Città del Teatro, risuona Bowie History, uno spettacolo in cui la musica sarà arricchita da videoproiezioni.