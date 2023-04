Dal granchio blu alla rana toro Un Bestiario per capire il presente

Musicista assai noto (ex CCCP e CSI), ma ormai affermato anche come scrittore, Massimo Zamboni stavolta si cimenta in una singolare operazione naturalistico-letteraria. Il suo Bestiario selvatico è una carrellata di incontri diretti, ravvicinati, con i nostri coinquilini (del pianeta Terra) che così poco amiamo, in quanto specie umana, se non attraverso il filtro della fiaba, dell’immagine, della proiezione romantica. Zamboni, attraverso una serie di vivaci “ritratti”, compone una singolare mappatura animale della sua Padania e dei suoi Appennini, senza mai annoiare, anzi stimolando curiosità e riflessione. Nella mappa, necessariamente, compaiono anche animali – dal granchio blu al pesce siluro alla rana toro – definiti “alloctoni“, che provengono cioè da altri habitat, da altri paesi e a volte altri continenti: nel sottotitolo del libro sono chiamati "intrusi". Lo stesso Zamboni si chiede se abbia ancora senso tale definizione, visto che l’ambientamento degli “intrusi“ è ormai avvenuto: sembra un dettaglio, ma è uno snodo cruciale per il nostro rapporto, presente e futuro, con la vita selvatica e la sua (legittima o illegittima?) aspirazione a vivere in libertà.

L’autore scrive mosso da curiosità e sincera empatia, eppure si esce da Bestiario selvatico con una punta di mestizia e di inquietudine. La vita selvatica – questo è la sensazione finale – mal si acconcia alla società presente, a un territorio inquinato, violato, regolato dalle leggi dell’economia, e anche gli animali “autoctoni“ stanno diventando “intrusi“: troppo diversi da noi, i selvatici, troppo liberi, troppo capaci di misurarsi nella sfida che noi umani stiamo perdendo, la sfida della convivenza e del rispetto fra esseri viventi.

Lorenzo Guadagnucci