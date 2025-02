Dal comico al classico. A teatro l’imbarazzo della (ricca) scelta

di Amalia ApicellaTutto il bello del teatro. Ecco gli appuntamenti sul territorio. Dietro al sipario, questa settimana, si nasconde il volto di Gramsci. Succede a Bologna, città in cui è protagonista di due spettacoli. Il primo, ‘Gramsci Gay’, fino a domenica è al teatro delle Moline di Bologna (di Iacopo Gardelli, con Mauro Lamantia, regia di Matteo Gatta). E al Duse, lunedì 17, ‘Il sogno di Gramsci’ di Gad Lerner e Silvia Truzzi, un progetto nato tre anni fa, quando il giornalista entra in possesso di temi inediti scritti al liceo dal filosofo. Arturo Cirillo, regista e interprete del ‘Don Giovanni’, per cui dichiara di avere "una passione, nata dall’opera di Mozart/Da Ponte", rimane all’Arena del Sole fino a domenica. Il Duse cambia registro: sketch e brani musicali di Tullio Solenghi e Massimo Lopez, con alcuni picchi di comicità in ‘Dove eravamo rimasti’ domani e domenica 16. Nello stesso teatro, il 18 c’è ‘Alimentire’ scritto, diretto e interpretato da Arianna Porcelli Safonov.

Saverio La Ruina, invece, porta all’Arena del Sole ‘Via del Popolo’, racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità da martedì 18 a domenica 23 febbraio. Appuntamento con Ambra Angiolini e la sua ‘Oliva Denaro’ al Consorziale di Budrio sempre martedì 18. Massimo Recalcati, il giorno seguente, è al Celebrazioni in ‘Scene da un matrimonio’. Ancora Pirandello al Duse dopo le due recite passate: Primo Reggiani e Francesca Valtorta nel classico ‘Uno, nessuno e centomila’, giovedì 20 febbraio. I melomani apprezzeranno, al Comunale Nouveau, Lucia di Lammermoor di Donizetti, libretto di Salvatore Cammarano, direttore Daniel Oren e regia di Jacopo Spirei, dal 20 al 25 febbraio.

Se ci spostiamo a Modena, allo Storchi, fino a domenica 16 c’è ‘La casa dei Rosmer’, da Henrik Ibsen, di e con Elena Bucci e Marco Sgrosso. Stasera, martedì 18 e venerdì 21 al teatro delle Passioni di Modena va in scena ‘Edipo Re’ con la regia di Stefano Tè, spettacolo creato, a partire dall’opera di Sofocle, all’interno della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia. Domani e mercoledì 19, con la stessa regia e drammaturgia e all’interno dello stesso progetto, vanno in scena alle Passioni ‘Sette contro Tebe’ e, domani e giovedì 20, ’Antigone’. Elio Germano e Teho Teardo rappresentano ‘Il sogno di una cosa’ di Pier Paolo Pasolini in una versione di parole e musica, martedì 18 febbraio a Pavullo nel Frignano (mercoledì 19 al Boiardo di Scandiano, nel Reggiano, e già sold out dal 25 al 27 al Duse di Bologna). Si parla il linguaggio della danza con ‘Cenerentola’ al Comunale di Carpi, nel Modenese, giovedì 20 (spettacolo di Chicos Mambo, ideazione e coreografie di Philippe Lafeuille). Al nuovo spettacolo di Sotterraneo, Overload, si può assistere alla sala cinema teatro Troisi di Nonantola il 22 febbraio.

‘Migliore’ con Valerio Mastandrea, testo comico, scritto e diretto da Mattia Torre è al Comunale di Correggio (Reggio Emilia) mercoledì 19. Giovedì 20, al teatro della Rocca di Novellara, Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna mettono in scena ‘Le serve’ di Jean Genet per la regia di Veronica Cruciani (a Vignola il 27 febbraio, a Mirandola il 27 marzo). Dal 21 al 23 febbraio Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini portano al Romolo Valli di Reggio ‘Aggiungi un posto a tavola’. Giovedì 20 al teatro Filodrammatici (il 21 e 22 al Celebrazioni di Bologna) Walter Veltroni presenta la sua pièce, ’Le emozioni che abbiamo vissuto’, accompagnato al pianoforte da Gabriele Rossi. I grandi nomi della classica, Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro de Maria arricchiscono il cartellone di Ferrara Musica all’Abbado lunedì 17. Boston Marriage, da martedì 18 a giovedì 20, va in scena al Masini di Faenza. L’espressione matrimonio bostoniano veniva usata per unificare la relazione tra due donne conviventi. L’opera è di David Mamet. ’Il talento di essere tutti e nessuno’ con Luca Ward va in scena al Barattoni, in provincia di Ferrara.

‘La grande magia’ rimane sul palco del Bonci di Cesena fino a domenica 16: il teatro di Eduardo De Filippo con la regia Gabriele Russo con Natalino Balasso, Michele Di Mauro. Nella stessa sala arriva, da giovedì 20 a domenica 23 febbraio, ‘Crisi di nervi’ di Anton Cechov con Maddalena Crippa e la regia di Peter Stein (sarà all’Arena del Sole di Bologna ad aprile). Domani all’Alighieri di Ravenna Concita De Gregorio ed Erica Mou presentano ‘Un’ultima cosa’, tratto dal romanzo della giornalista. Lunedì 17 all’Alighieri di Ravenna ‘Arrivano i dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovana saracinesca)’ di e con Alessandro Bergonzoni. Il 22 e 23 febbraio sarà al teatro Due di Parma.