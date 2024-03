Dal clima all’autismo. Le battaglie di Veronica

di Marina Santin

Veronica Di Nocera, nei suoi brani affronta temi importanti, dal bullismo (di cui lei stessa è stata vittima), alla crisi climatica, dalla parità di genere all’autismo.

La sua è una storia particolare…

"Mi è sempre piaciuto cantare, fin da piccola avevo una predisposizione per la musica, che i miei genitori hanno incoraggiato. Durante le elementari e le medie, però, sono stata vittima di bullismo e body shaming per il mio aspetto fisico solo perché ero più in carne delle mie coetanee. Questo mi ha segnata profondamente e mi ha portata a chiudermi e isolarmi. In questo periodo la musica è diventata la mia via di fuga da quello che provavo, trascorrevo pomeriggi interi a guardare i video delle mie icone, come Michael Jackson e Madonna, dicendomi “anch’io ce la posso fare, anch’io vorrei salire su un palco e dire ciò che penso attraverso la musica“. Ci sono riuscita durante le scuole superiori e mi sono messa in gioco facendo parte di band e partecipando al Festival di Castrocaro. In quel periodo ero insicura e mi sono fermata pensando che questa carriera non facesse per me e che il mio posto fosse dietro le quinte".

E poi?

"Ho sempre continuato a scrivere e dopo un Master in musica alla Luiss, alcuni mesi in una grande agenzia di organizzazione di eventi, ho detto basta e, nel 2019, ho fatto uscire il mio primo brano, ’Kaleidoscopio’ che parla di bullismo. Con lui è arrivata anche la notorietà, perché mi ha avvicinato a molti giovani facendogli conoscere la mia musica e la mia storia. Per un anno è diventato una sorta di ’inno’ perché la Regione Campania mi ha chiamato a cantarlo nelle scuole. Da allora non mi sono più fermata".

È iniziato così il suo progetto musicale che mira a dare voce a chi non ne ha…

"Ho scelto la via più difficile, perché parlare di tematiche sociali un po’ ti esclude, dalle classiche e dai numeri, ma non mi interessa. Io ho sempre voluto sfruttare la mia musica come messaggio per parlare dei temi che mi stanno a cuore come il cambiamento climatico, la parità di genere e l’autismo. Credo che mai come in questo momento la musica debba avere questo ruolo".

E proprio all’autismo è dedicato ’Acustico’, il suo ultimo brano. Qual è il suo messaggio?

"C’è ancora molta ignoranza purtroppo. Innanzitutto, bisogna chiarire che l’autismo non è una malattia, ma un disturbo e credo sia necessaria più informazione, parlandone tutto l’anno, anche a scuola, e non solo una giornata, il 2 aprile. Io l’ho vissuto attraverso l’esperienza di mia zia Monica, che ha un figlio autistico di 15 anni, Desio. In ’Acustico’ ho trasformato in musica le sue parole per raccontare una giornata tipo di mio cugino, ma anche un’esperienza sensoriale, perché molti non sanno che basta una luce o un rumore troppo forti per scatenare un crollo emotivo in una persona autistica".

Il suo prossimo progetto?

"Attualmente sto lavorando al mio promo EP che uscirà a fine aprile. Lo sto producendo qui a Napoli perché parlerà della mia terra, io sono nata a Napoli, ma in realtà parlerà anche di amore, cosa che non ho mai fatto fino a ora".