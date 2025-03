Dai talenti del jazz al folk rock e al rap. La musica è nell’aria

di Pierfrancesco PacodaE’ una successione di appuntamenti in famiglia, quella che caratterizza le prossime date del Crossroads Festival, prestigiosa rassegna regionale dedicata ai grandi talenti del jazz. Si inizia domani al teatro Carani di Sassuolo con la presenza della giovane pianista Frida Bollani Magoni, con lo spettacolo ’Semplicemente Frida’, dove i suoi virtuosismi saranno accompagnati dal vibrafono di Mark Glentworth.

Quattro giorni dopo, il 19, sempre a Sassuolo, nello stesso luogo, si esibirà la madre della musicista, la cantante Petra Magoni insieme agli Arkè String Quartet. La rassegna prosegue il 20 marzo a Solarola (RA), nell’Oratorio dell’Annunziata con il duo As Madalenas che presenta lo spettacolo dedicato alla tradizione sonora brasiliana, ’Arvore de Familia’. Musica delle radici, dall’Irlanda sino al patrimonio culturale emiliano, al centro anche del concerto dei Modena City Ramblers, la formazione di folk rock con una fama internazionale. Saranno loro ad animare oggi la manifestazione ’Irlanda in festa’, in piazza Lucio Dalla a Bologna, ingresso gratuito.

Sempre in città, nello spazio circondato dal verde di Villa Pini, lo stesso giorno si esibiranno i Kimono, un gruppo che ripropone le atmosfere e i ritmi della house music, pieni di riferimenti al funky e al soul, non mixati da un dj, ma eseguiti dal vivo. Dance music che caratterizza anche le atmosfere sonore messe in scena lo stesso giorno al Locomotiv Club dalla giovane cantante, dj e produttrice Elasi, elettronica tutta da danzare con qualche concessione melodica.

Melodie che sono il segno identitario di uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, Claudio Baglioni che porta i tanti successi di una carriera lunghissima questa sera al Teatro Municipale di Piacenza. Replica il 16 e il 17 al Teatro EuropAuditorium di Bologna e il 19 al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. E’ pensato come un’emozionante dedica a un altro grande nome della canzone d’autore il concerto in cartellone il 16 marzo al Teatro Galli di Rimini con Filippo Graziani che interpreta le canzoni portate al successo dal papà Ivan.

Per gli appassionati di world music è imperdibile il concerto ospitato il 20 marzo dal Teatro delle Logge di Montecosaro (MC), dell’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, formazione svizzera che, tra marimba, violino e violoncello, rende omaggio alla storia delle orchestre africane. Replica il 21 al Bronson di Ravenna. A Civitanova Marche (MC), il 30 marzo è attesissimo il concerto di Fiorella Mannoia. Poi c’è il grande pop della Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), con la sua lista di celebrità. Inizio il 22 con Sfera Ebbasta, il 25 ci sarà Geolier e il 28 Brunori Sas.