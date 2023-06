Da Viva Rai2! a Viva il Tg1!. Lo show mattutino di Fiore diventato un vero fenomeno di ascolti e di popolarità social si è appena concluso (con lo showman che assicura di voler tornare l’anno prossimo, stessa rete formula e lcation), e la prima rete Rai manda in onda domani sera, alle 23.30 uno Speciale del Tg1 per celebrare il genio tv di Rosario e l’incredibile successo del suo “morning show“. Un viaggio nel “backstage del backstage“, meticolosamente documentato sin dalle prime ore dell’alba: dalla “colazione social“ nel cosiddetto “Bar di Guerre Stellari“ alle “prime luci del glass“, con le maestranze al lavoro. E poi lui, Fiorello, in tutte le sue “vesti“: mattatore, supereroe, rapper.