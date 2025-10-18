Da Verdi a Wagner. Su il sipario: Nabucco e Crepuscolo degli Dei

di Stefano MarchettiEmilia Romagna, terra di belcanto, terra di passione per la lirica, terra di palcoscenici e di grandi voci. Mentre ci inoltriamo nell’autunno, ripartono le stagioni liriche dei teatri con nuove produzioni e scoperte.

Il teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena celebra Giuseppe Verdi, aprendo il suo cartellone d’opera con Nabucco in un nuovo allestimento che porta la firma di Federico Grazzini: lo spettacolo debutterà venerdì 24 ottobre alle 20, e sarà replicato anche sabato 25 alle 18 e domenica 26 alle 15.30, poi nel weekend successivo (venerdì 31 ottobre alle 20 e domenica 2 novembre alle 15.30) andrà in scena al teatro Valli di Reggio Emilia.

Giuseppe Verdi aveva 28 anni quando compose Nabucco, la sua terza opera, che fu rappresentata per la prima volta nel 1842 alla Scala e ben presto divenne fra i suoi titoli più amati: è il racconto della conquista di Gerusalemme da parte dei Babilonesi (il celebre coro "Va’ pensiero" è il canto di dolore degli ebrei ridotti in schiavitù), e delle vicende di amore e di potere che intrecciano il re babilonese Nabucodonosorr, sua figlia Fenena, la figlia adottiva Abigaille e Ismaele, nipote del re di Gerusalemme.

"La nostra interpretazione drammaturgica - anticipa il regista - accentua la netta divisione fra babilonesi, oppressori spietati, ed ebrei, incarnazione della resistenza e custodi della memoria storica": la ascolteremo dalle voci del baritono Fabian Veloz, del tenore Matteo Desole, del basso Riccardo Zanellato e del soprano Marta Torbidoni, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Massimo Zanetti. Info, www.teatrocomunalemodena.it

Sempre venerdì 24 (alle 18) e domenica 26 ottobre (alle 16) all’auditorium Manzoni, il teatro Comunale di Bologna presenterà l’ultimo capitolo del Ring di Richard Wagner, la Götterdämmerung, il Crepuscolo degli Dei, ovvero la fine del mondo, secondo la mitologia nordica. Oksana Lyniv tornerà sul podio dell’orchestra del Comunale bolognese per concludere così l’esecuzione in forma di concerto del ciclo nibelungico, iniziata già lo scorso anno.

Wagner fu impegnato nella Tetralogia per circa trent’anni: in questo progetto colossale vedeva una metafora del mondo attraverso il mito. In particolare la Götterdämmerung, l’ultima tappa (che peraltro fu il primo testo affrontato), gli richiese cinque anni di lavoro, dal 1869 al 1874: è divenuta l’opera più lunga del suo catalogo, ben più di cinque ore. Il cast vedrà protagonisti il tenore Michael Heim come Siegfried e il soprano Sonja Šaric come Brünnhilde, il baritono Anton Keremidtchiev come Gunther e il basso Albert Pesendorfer come Hagen.

Giovedì 23 ottobre alle 20, sempre all’auditorium Manzoni, il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli introdurrà l’opera per la rassegna In controluce. Info, www.tcbo.it