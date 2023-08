Da “Star Wars“ ai videoclip Robert Watts a ImagInAction

Robert Watts, produttore diblockbuster della storia del cinema come Star Wars, I predatori dell’arca perduta, Chi ha incastrato Roger Rabbit, sarà l’ospite d’onore, il 21 settembre al teatro Comunale di Ferrara, di ImagInAction, festival internazionale del videoclip (dal 19 al 21 settembre). In suo onore, la serata sarà dedicata al rapporto tra cinema e videoclip.

Un’occasione per omaggiare i suoi film, che sono stati anche fonte d’ispirazione per tanti registi di videoclip musicali e per celebrare l’entrata nel mondo della cultura di questa particolare forma d’arte a tutti gli effetti equiparata al cinema.

Robert Watts, 85 anni, considerato uno dei pilastri dello star-system cinematografico, ha lavorato a fianco di registi comeGeorge Lucas, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, ed è stato tra gli artefici del successo di 2001 Odissea nello spazio, in qualità di responsabile della produzione.