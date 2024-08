Da Spalato a Istanbul. In crociera alla scoperta delle città bizantine

L’Impero Bizantino ha lasciato un’eredità indelebile nella cultura del Mediterraneo. Per gli appassionati di storia e chi cerca un’esperienza di viaggio unica, MSC Crociere propone un itinerario autunnale a bordo di MSC Splendida di 10 giorni e 9 notti, alla scoperta delle città che hanno segnato l’Impero: Spalato, Atene, Efeso, Istanbul e Corfù. Le crociere partiranno da Bari e Trieste, rispettivamente il 29 e 30 ottobre, il 7 e 8 novembre, e il 16 e 17 novembre.

La prima tappa è Spalato, in Croazia, celebre per il Palazzo di Diocleziano. Costruito nel III secolo d.C., il palazzo divenne un’importante base bizantina per la difesa e la gestione della Dalmazia. Dopo un giorno di navigazione, si arriva al Pireo, il porto di Atene. La capitale greca conserva importanti monumenti bizantini (nella foto il Museo Bizantino), come la Chiesa di Santa Maria della Vittoria e la Chiesa di San Giovanni Battista. La crociera prosegue verso Kusadasi, in Turchia, da dove si accede all’antica città di Efeso. Durante l’epoca bizantina, Efeso era una delle città più rilevanti dell’Asia Minore e sede di importanti concili ecumenici, come il Concilio di Efeso del 431 d.C. I resti di Efeso, tra cui il Tempio di Artemide e la Basilica di San Giovanni.

Si giunge poi a Istanbul, allora Costantinopoli, capitale dell’Impero Bizantino dal 330 d.C. fino alla sua caduta nel 1453. La città era il cuore politico, economico e culturale dell’impero. La Hagia Sophia, la Chiesa di Santa Irene e il Palazzo dei Porfiriogeniti sono esempi straordinari dell’architettura bizantina. Dopo un’altra giornata di navigazione, MSC Splendida approderà a Corfù, bellissima isola del Mar Ionio che conserva molte fortificazioni e chiese bizantine, riflettendo l’influenza culturale e religiosa dell’epoca.