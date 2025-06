Da segreto a ufficiale: Michelle Hunziker e il suo nuovo amore Nino Tronchetti Provera

Milano, città di moda, luci e amori che sbocciano sotto gli occhi attenti dei paparazzi, è il palcoscenico dell’ultima love story che sta facendo sognare i fan di Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, icona di bellezza e simpatia, è stata immortalata dal settimanale Oggi mentre passeggiava mano nella mano con Nino Tronchetti Provera, un manager e finanziere di 55 anni. Le foto, pubblicate il 25 giugno 2025, mostrano momenti di pura complicità: abbracci, sorrisi e un bacio che non lascia spazio a dubbi. Dopo mesi di indiscrezioni, la loro relazione è finalmente ufficiale, confermando ciò che si vociferava da tempo senza prove concrete.

Michelle, 48 anni, ha sempre avuto un rapporto complesso con il gossip, cercando di proteggere la sua vita privata con strategie ingegnose come incontri in garage o Airbnb per sfuggire ai flash dei fotografi. Tuttavia, questa volta sembra aver scelto di vivere il suo amore alla luce del sole, senza più nascondersi. Ma chi è l’uomo che ha fatto breccia nel cuore di una delle donne più amate d’Italia? E come è nata questa storia che promette di scaldare le cronache rosa?

Nino Tronchetti Provera, fondatore e amministratore del fondo Ambienta Sgr

Chi è Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera, nato a Roma nel 1968, è un uomo discreto, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, ma ben noto nel panorama finanziario e industriale italiano. Con una laurea in Economia Aziendale, Nino si è costruito una carriera di successo nel settore della finanza e degli investimenti sostenibili. È il fondatore e managing partner di Ambienta, una società di investimento focalizzata sulla sostenibilità ambientale, che gestisce asset per miliardi di euro. La sua visione strategica e il suo impegno per l’innovazione green lo hanno reso una figura rispettata nel mondo del business, con un approccio che unisce competenza e sensibilità verso le tematiche ambientali.

Nino, 55 anni, è descritto come un uomo elegante e riservato, con un fascino sobrio che si sposa perfettamente con lo stile di vita di Michelle. È cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, noto per la sua relazione con Chiara Ferragni, e appartiene a una famiglia di spicco nel panorama industriale italiano, legata al gruppo Pirelli. Separato da Francesca Malgara, fotografa e organizzatrice di eventi d’arte, Nino è padre di tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. La sua vita privata è sempre stata tenuta lontana dai riflettori, rendendo questa relazione con Michelle il primo momento in cui il suo nome finisce sulle pagine di gossip.

Come è nata la loro storia d’amore

Le prime voci su una possibile relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera risalgono a febbraio 2025, quando il settimanale Oggi pubblicò foto di una cena intima al ristorante Bacaro di via Montenapoleone, a Milano. I due, avvistati mentre entravano e uscivano insieme dal locale dopo quasi tre ore e mezza di chiacchiere, avevano destato curiosità, ma senza prove concrete di un legame sentimentale. All’epoca, Michelle aveva dichiarato di credere ancora nell’amore, desiderando un uomo galante che la facesse sentire protetta, lasciando intendere che il suo cuore fosse aperto a nuove possibilità.

Da allora, la conduttrice ha dimostrato una straordinaria abilità nel depistare i paparazzi, raccontando in un’intervista alla TV tedesca Punkt 8 di aver scelto luoghi insoliti come garage e Airbnb per i suoi incontri, evitando così le attenzioni dei media. Tuttavia, le foto recenti scattate a Milano, che mostrano Michelle e Nino mentre si scambiano un bacio appassionato davanti a una vetrina, suggeriscono che la coppia abbia deciso di uscire allo scoperto, forse perché il loro legame è ormai solido e pronto a essere vissuto pubblicamente.

Gli scatti rubati mostrano una Michelle radiosa, con un look elegante ma rilassato, e un Nino impeccabile nel suo stile casual da businessman milanese. La loro complicità, fatta di sguardi affettuosi e gesti teneri, ha conquistato i fan, che vedono in questa relazione un amore maturo e consapevole, tra due persone con carriere solide e vite piene.

Michelle Hunziker ritrova l’amore con Nino Tronchetti Provera: baci appassionati e passeggiate romantiche

I precedenti amori di Michelle: una vita sentimentale sotto i riflettori

Michelle Hunziker non è nuova alle attenzioni del gossip. La sua vita sentimentale è stata spesso al centro delle cronache, con relazioni ufficiali e rumors che hanno alimentato la curiosità del pubblico. Ecco una panoramica delle sue storie d’amore più significative:

Eros Ramazzotti (1995-2009) : il primo grande amore di Michelle è stato il cantante Eros Ramazzotti, con cui si è sposata nel 1998. Dalla loro unione è nata la figlia Aurora, oggi 28 anni. La coppia si è separata nel 2002, ma ha mantenuto un rapporto di rispetto e collaborazione per il bene della figlia. La loro storia rimane una delle più iconiche degli anni ’90.

: il primo grande amore di Michelle è stato il cantante Eros Ramazzotti, con cui si è sposata nel 1998. Dalla loro unione è nata la figlia Aurora, oggi 28 anni. La coppia si è separata nel 2002, ma ha mantenuto un rapporto di rispetto e collaborazione per il bene della figlia. La loro storia rimane una delle più iconiche degli anni ’90. Tomaso Trussardi (2011-2022) : dopo alcuni anni da single, Michelle ha trovato l’amore con l’imprenditore Tomaso Trussardi, erede della maison di moda. La coppia si è sposata nel 2014 e ha avuto due figlie, Sole (nata nel 2013) e Celeste (nata nel 2015). La loro separazione, annunciata nel 2022, è stata un duro colpo per i fan, ma i due hanno mantenuto un rapporto civile per le figlie.

: dopo alcuni anni da single, Michelle ha trovato l’amore con l’imprenditore Tomaso Trussardi, erede della maison di moda. La coppia si è sposata nel 2014 e ha avuto due figlie, Sole (nata nel 2013) e Celeste (nata nel 2015). La loro separazione, annunciata nel 2022, è stata un duro colpo per i fan, ma i due hanno mantenuto un rapporto civile per le figlie. Voci di flirt: negli ultimi anni, Michelle è stata al centro di numerosi rumors. A febbraio 2025, è stata avvistata con l’attore Alvise Rigo sulle piste da sci, alimentando speculazioni su una possibile storia. In aprile, si è parlato di una frequentazione con Stefano Rosso, figlio del fondatore di Diesel, anche se non è mai stata confermata. Questi avvistamenti, però, si sono rivelati solo ipotesi, e Michelle ha sempre ribadito di voler proteggere la sua privacy.

Dopo la fine del matrimonio con Trussardi, Michelle ha dichiarato di essere aperta all’amore, ma di voler vivere le sue relazioni lontano dai riflettori, almeno nelle fasi iniziali. La sua storia con Nino sembra segnare un cambiamento: la showgirl appare pronta a condividere questo nuovo capitolo con il pubblico, mostrando una serenità che non passava inosservata.

Un amore adulto e consapevole: perché Michelle e Nino sono la coppia del momento

La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembra incarnare l’idea di un amore maturo, tra due persone che hanno trovato un equilibrio tra le loro vite professionali e personali. Michelle, con la sua carriera brillante e il suo ruolo di madre, ha sempre cercato un partner che non si sentisse intimorito dal suo successo. In un’intervista, aveva dichiarato che una donna indipendente e di successo spesso innesca un senso di competizione negli uomini. Nino, con la sua carriera solida e il suo profilo riservato, sembra essere l’uomo ideale per lei, capace di affiancarla senza cercare di oscurarla.

La loro storia, inoltre, si inserisce in un contesto familiare curioso: Nino è cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, ex compagno di Chiara Ferragni. Questo intreccio ha fatto sorridere i fan, che hanno scherzato sull’idea che Michelle e Chiara possano diventare “quasi parenti”. Tuttavia, al di là delle coincidenze, ciò che colpisce è la naturalezza con cui Michelle e Nino vivono il loro legame, senza paura di mostrarsi complici e innamorati.

Il futuro di Michelle e Nino: cosa aspettarsi?

Con il loro amore ormai ufficiale, i fan si chiedono cosa riserverà il futuro a questa coppia. Michelle, che sta vivendo un momento d’oro nella sua carriera, con partecipazioni a eventi come l’Eurovision 2025, sembra pronta a bilanciare vita privata e impegni professionali. Nino, dal canto suo, potrebbe essere il compagno discreto ma presente che l’accompagnerà in questa nuova fase. Resta da vedere se i due decideranno di commentare pubblicamente la loro relazione o se preferiranno lasciare che siano le immagini a parlare per loro.

Quello che è certo è che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno già conquistato il cuore del pubblico, diventando la coppia del momento. La loro storia, fatta di gesti semplici ma autentici, è un inno all’amore che sboccia quando meno te lo aspetti, anche sotto i riflettori di Milano.