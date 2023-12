Da Raffa e Jannacci ai Nomadi: è l’ora dei biopic musicale

È il momento del biopic musicale. Arrivano oggi sugli schermi Raffa, la docuserie su Disney+ cui si è dedicato Daniele Luchetti e – su Netflix – il documentario di Giorgio Verdelli Vengo anch’io, dedicato a Enzo Jannacci (1935 - 2013) presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Il primo gennaio sarà la volta di Giorgio Gaber (1939 - 2003) con il documentario di Riccardo Milani Io, noi e Gaber, il film-evento più visto del 2023 che avrà la prima serata alle 21.20 su Raitre. Imminenti anche i Nomadi con Nomade che non sono altro che sarà presentato il 7 gennaio, sempre su Raitre. Sono i primi anni 60 quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963 e il nome scelto è Nomadi. È del 1972 Io vagabondo, ancora oggi canzone simbolo della band e inno per diverse generazioni.