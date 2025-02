Da quello sull’acqua al ’Fuori Controllo’ fino a Fano, il più antico della regione

Al Carnevale sull’acqua di Comacchio, il 2 marzo, le barche allegoriche sfileranno lungo i canali della pittoresca cittadina nel Delta del Po. Banchetti e spettacoli da oggi a domenica al Carnevale rinascimentale di Ferrara, dedicato ai fasti della famiglia d’Este. Il 2 marzo si festeggia anche a San Giovanni in Persiceto (Bologna) nel segno della maschera tipica, il contadino Bertoldo. Parata di colori, forme e suoni al ’Fuori Controllo’ - Carnevale ‘25 in Montagnola, Bologna. Fino al 9 marzo le sfilate di carri proseguono, la domenica, nella bassa reggiana, per lo storico Carnevale di Castelnovo di Sotto. C’è tempo fino al 16 marzo per visitare Cento (Ferrara) e gli enormi carri allegorici di cartapesta. Tra i più gettonati delle Marche, c’è quello di Fano (nella foto), il più antico della regione e secondo d’Italia dopo Venezia. Lo slogan è ’Bello da vedere e dolce da gustare’ e la festa si chiude sempre con il rogo del pupo in piazza. Ad Ascoli Piceno il 2 e il 4 sfileranno i gruppi mascherati in centro. A Offida appuntamenti quasi ogni giorno fino al 4 marzo, giorno della storica sfilata di fasci di canne infuocati e del grande falò.