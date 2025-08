Da Perugia a Spello. Tra proiezioni e approfondimenti. Ecco dove andare

Tante proposte per il cinema all’aperto anche in Umbria, fra proiezioni, incontri e approfondimenti sotto le stelle. A Perugia nel cosiddetto ’Borgo Bello’ (Borgo XX Giugno), a pochi passi dalla Basilica di San Pietro, i Giardini del Frontone (in foto, la locandina del film di questa sera, ’Il maestro che promise il mare’), i più antichi della città, ospitano ormai da alcuni anni la proiezione di film, dai capolavori d’essai ai film più popolari ed amati dal pubblico. La rassegna è curata da Cinegatti. Anche quest’estate, sempre Cinegatti raddoppia i suoi schermi sotto le stelle. Il nuovo cinema Méliès uscirà nuovamente dalle sue mura per riaffacciarsi all’aperto nel chiostro di San Fiorenzo con tante proposte, dalle opere dei grandi registi fino al cinema più sperimentale, d’autore e indipendente.

A Spello, dal 3 al 9 agosto, ecco la nuova edizione di ’Sotto il cielo di Spello – Splendidissime visioni tra fiori, vicoli e storia’. Come è ormai tradizione, la rassegna cinematografica trasforma per una settimana il cortile dell’ex collegio Vitale Rosi in un’arena all’aperto. L’iniziativa propone un ricco calendario di proiezioni a ingresso gratuito, dai grandi classici del cinema alle pellicole dedicate ai più giovani, ma anche incontri con registi, momenti di approfondimento e presentazioni di progetti culturali.