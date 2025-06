Da Perugia a Gualdo Tadino. Tante proposte enogastronomiche

Dagli gnocchi alla norcineria, sono tante le proposte enogastronomiche in Umbria. Fino al 22 giugno, ecco la ’Sagra dell’Ortolano’ di Balanzano (Pg) con tante specialità locali, ma anche quella dedicata al ’Piccione in carrozza’ a San Fortunato della Collina (Pg). Sempre fino a domenica 22, da non perdere la ’Sagra del mangiar bene’ di Piana (Pg), con varie proposte a base di carne di suino. Gnocchi protagonisti a San Brizio (abbinati a suino e buon vino), ma anche a Casenuove di Ponte della Pietra (Pg), in entrambi i casi fino al 29 giugno.

Dal 26 al 28 giugno, a Pretola, frazione di Perugia, arriverà ’Canaiola Summer’, edizione estiva della festa che celebra questo vino locale. Non mancheranno anche altre specialità come la torta al testo. La ’Sagra della Barbozza’ animerà a Cerqueto di Gualdo Tadino dal 28 giugno al 7 luglio, tutte le sere dalle ore 19.30 con stand gastronomici e musica. La manifestazione è dedicata a questo specifico taglio di carne di maiale, ovvero alla guancia del suino. Dal 27 giugno al via anche la 33ª ’Rassegna del Grechetto’, che proseguirà fino al 6 luglio a Capitan Loreto. Un ricco programma all’insegna del buon cibo, della musica e soprattutto del vino, con la presenza di tante cantine umbre.