Da Pavia a Como,. Cremona, Lodi. Monza e Sondrio. Tante città al centro

Per il secondo anno consecutivo Pavia sarà una delle città satellite della manifestazione milanese e, da giovedì 13 a domenica 16 novembre, presenterà un palinsesto ricco di appuntamenti e di nomi prestigiosi. Solo per citare qualche nome dei protagonisti, Gianrico Carofiglio (alle 18 del 13, auditorum Assolombarda), Erica Mou (nella foto - alle 21 del 13 novembre al teatro Volta), Marco Balzano (alle 11 del 13 al liceo scientifico Copernico). Chiuderà la manifestazione ’La parabola del potere’ con Antonio Scurati e Giuseppe Antonelli alle 11 del 16 novembre (aula magna del collegio Ghislieri).

Oltre a Pavia la manifestazione si estenderà anche a Como con incontri dedicati a Stefano Benni (scomparso a settembre, ndr) (a Cernobbio il 10 novembre alle 10) e ad Andrea Camilleri (alle 17 del 14 nello Spazio espansione Tv). A Cremona il 13 alle 17 a palazzo Affaitati è previsto ’Ugo Tognazzi. Fenomenologia di un mostro della commedia all’italiana’ con Elena Mosconi e Emiliano Morreale.

A Lodi si parlerà del rapporto tra intelligenza artificiale, arte e scienza, a Monza eventi a tema storico nella villa Reale e all’Arengario e a Sondrio il 10 novembre alla biblioteca civica alle 18 incontro con Monica Pareschi, finalista del premio Campiello.