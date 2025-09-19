Da Parma a Busseto. Prende il via il Festival Verdi nel segno di Shakespeare

"Giuseppe Verdi amava Shakespeare. Sebbene non abbia mai imparato l’inglese, attraverso la traduzione italiana trovò nel Bardo un’anima gemella", ha scritto il musicologo Josh Borths. Del resto, ha aggiunto, "pur vivendo a secoli di distanza, entrambi contribuirono alle rispettive forme d’arte in modi analoghi. Proprio come Shakespeare rivoluzionò il teatro inglese attraverso la sua brillante manipolazione delle convenzioni teatrali esistenti, Verdi cambiò per sempre l’opera italiana infondendo alle vecchie formule musicali personaggi e drammi autentici".

E proprio a questo intenso e mai esaurito ‘dialogo’ fra il poeta e il compositore sarà dedicata tutta la 25ª edizione del Festival Verdi, da domani (20 settembre) al 19 ottobre a Parma e a Busseto: il cartellone infatti presenterà i tre capolavori verdiani tratti da opere di Shakespeare, ’Otello’ e ’Macbeth’ nella versione del 1847, in due nuovi allestimenti realizzati nei laboratori del teatro Regio con la regia rispettivamente di Federico Tiezzi e Manuel Renga, e ’Falstaff’ nell’allestimento di Jacopo Spirei.

Sul podio Roberto Abbado per ’Otello’ (debutto il 26 settembre al teatro Regio), Francesco Lanzillotta per ’Macbeth’ (la ‘prima’ il 27 settembre al teatro Verdi di Busseto) e Michele Spotti per ’Falstaff’ (dal 3 ottobre). Completano il programma i concerti della ’Messa da Requiem’ (18 ottobre) e del Gala verdiano (10 ottobre) diretti da Robert Treviño e Paolo Carignani, insieme al gala lirico benefico ’Fuoco di gioia’ (14 ottobre) e al concerto di Michele Gamba con il quartetto Luigi Magnani (2 ottobre). Fra gli interpreti delle varie opere, Fabio Sartori, Ariunbaatar Ganbaatar, Mariangela Sicilia, Roberta Mantegna, Marta Torbidoni e Michele Pertusi, insieme ai giovani talenti dell’Accademia Verdiana diretta da Francesco Izzo: in parallelo il festival rinnova la collaborazione con l’orchestra Toscanini e il coro del Regio di Parma preparato da Martino Faggiani.

Una speciale sezione del festival, ’Ramificazioni’, approfondisce il rapporto fra Verdi e la contemporaneità, presentando (in prima assoluta e in tre spazi differenti) quattro nuovi lavori di autori appartenenti a diverse generazioni.

L’inaugurazione del festival, domani alle 18, sarà con la ’Verdi Street Parade’, una grande festa in musica che invaderà strade e piazze del centro storico di Parma, all’insegna di ’Tutto il mondo è burla’, con oltre mille artisti, cori, bande, cantanti, attori e ballerini: sfilerà anche un corteo dedicato a ’Falstaff’ realizzato in collaborazione con gli artisti del Carnevale di Viareggio.

In parallelo, ’Verdi Off’, l’enfant terrible del festival, compie dieci anni, e dal 21 settembre nella Galleria San Ludovico di Parma presenterà ’Il sonno uccidesti’, un progetto artistico di Damiano Michieletto e Paolo Fantin, con il sound design di Michele Braga e il light design di Alessandro Carletti.

Info, www.teatroregioparma.it

Stefano Marchetti