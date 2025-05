Da Ontani a Carrà. Depero e de Chirico. Le Aste di Farsettiarte

Arrivano le Aste primaverili di Farsettiarte, tra le più importanti dell’anno. L’Esposizione di Prato, una vera e propria Mostra di Arte Moderna e Contemporanea, con grandi nomi per grandi capolavori, si terrà fino a domani. L’Asta, che si terrà nei giorni di oggi e domani alle 15.30 anche online, si divide in due Sessioni: per l’Asta 263 di Arte Contemporanea, I Sessione, in mostra dal Senza Titolo di Tancredi, a Contrappunto X di Fausto Melotti; da Torony-N, di Victor Vasarely a T1969-H23, uno storico vinilico su tela del 1969 di Hans Hartung; e ancora la rara Foglia del 1986 di Luciano Fabro, Senza titolo di Mario Schifano, e la preziosa ErmEstetica Borghese, scultura in ceramica policroma e oro zecchino di Luigi Ontani del 2002. Tancredi, protagonista dell’Informale, è presente con una rara opera di grandi dimensioni e di qualità museale.

Di dimensioni e qualità altrettanto notevoli è l’erma in ceramica di Luigi Ontani, che rappresenta una figura che allude all’antica Erma Borghese. Altrettanto eccezionali le Opere dell’Asta 263 di Arte Moderna, II Sessione: Sedia azzurra e rape (Rape e brocca), olio su cartone del 1927 di Felice Casorati, protagonista in questo periodo di una grande retrospettiva a Palazzo Reale di Milano; Natura morta con germano, olio su tela del 1942 di Gino Severini, Il Teatro dei Piccoli. Balli Plastici, importante tempera su tela (1917-18) di Fortunato Depero e ancora Carlo Carrà (nella foto ’L’Attesa’ del 1926), Giuseppe Santomaso, Alberto Magnelli, Giorgio Morandi, Giorgio de Chirico e Paul Klee.