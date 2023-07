Da Morgan a Moretti e “Un’estate fa“: le scommesse Sky

di Piero Degli Antoni

Ora che non ha più l’esclusiva dello sport e nemmeno del cinema, Sky si trova a combattere contro i giganti Netflix, Prime, Disney, senza l’arma finale. La strategia è offrire quanti più prodotti in tutti i generi, sperando di convincere i clienti a rinnovare l’abbonamento (più costoso dei concorrenti). Ieri sono state presentate le novità per autunno 2023-prima parte 2024. Talmente numerose che siamo costretti a scegliere gli highlights. Serie. Filippo Scotti (conosciuto per È stata la mano di Dio) è il protagonista insieme con Lino Guanciale di Un’estate fa, uno strano connubio tra thriller e paranormale. Seguono: Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la storia in forma di fiction degli 883, la seconda serie di Call My Agent (noi continuiamo a preferire la versione francese) con ospiti quali Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie. Sabrina Impacciatore. Infine Non ci resta che il crimine – La serie tratta dai fortunati film, con Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli. Questo per il 2023.

Per il 2024 primi mesi: M. Il figlio del secolo tratto dal libro di Antonio Scurati, con Mussolini interpretato da Luca Marinelli. Salvatore Esposito (il Genny di Gomorra) eredita il personaggio di Piedone lo sbirro dell’immortale Bud Spencer in Piedone. La Mala è una docu-serie che racconta gli anni neri della malavita milanese, tra Vallanzasca e Turatello.

Intrattenimento. Confermata Francesca Michielin per X Factor, nella giuria arriva Morgan, teniamoci forte. Confermato anche Pechino Express con Costantino della Gherardesca, ancora top secret destinazione e partecipanti. Timbrerà il cartellino pure Alessandro Borghese con Quattro ristoranti. Nuova edizione per Masterchef. Per Sky Arte segnaliamo solo Le meraviglie del museo egizio condotto da Jeremy Irons.

Sport. L’antico cavallo di battaglia di Sky offrirà comunque un boccone ghiotto: la SuperChampions, la nuova creazione ideata dal comitato esecutivo della Uefa che si ispira un po’ al concetto della SuperLega propugnata da Andrea Agnelli. Sky trasmetterà le 185 partite tra le principali squadre europee in via esclusiva.

Cinema. Solo qualche titolo: I delitti del BarLume, Grazie ragazzi, Il gatto con gli stivali 2, L’ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino, e soprattutto Il sol dell’avvenire di e con Nanni Moretti.

Tv 8. La sorella minore (ma gratuita) di Sky conferma lo show della Gialappa’s, il quiz con Nicola Savino (100% Italia), Celebrity Chef con Alessandro Borghese.

E poi non lamentatevi se non sapete cosa scegliere.