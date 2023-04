Da Mina ai Foo Fighters, fino a Capossela: tutte le novità musicali della settimana

È il rock a dominare le nuove uscite dell’ultima settimana di aprile, con grandi esponenti di diverse generazioni. L’attesa, però, è tutta per il ritorno di Mina, con il disco Ti amo come un pazzo. Spazio anche al pop di Gigi D’Alessio e al cantautorato di Vinicio Capossela, Alex Britti ed Enrico Ruggeri. Sta già dominando tutte le radio Un briciolo di allegria, brano in cui Mina duetta con la giovane popstar Blanco. Il brano spicca all’interno del nuovo album della cantante, che mescola diversi generi musicali, dalle ballad al rock, passando per il bolero. Il disco uscirà in varie versioni in vinile, accompagnate da un libretto fotografico inedito. Dal nulla i Foo Fighters hanno pubblicato il singolo Rescued, che anticipa l’album But here we are in uscita il prossimo 2 giugno. Il brano è il primo della band a essere stato scritto senza l’apporto dello storico batterista Taylor Hawkins, scomparso a marzo dello scorso anno. Il gruppo di Dave Ghrol in estate tornerà a esibirsi in Europa, ma al momento non è prevista una data in Italia. Dopo il fortunato tour d’addio dei Litfiba, Piero Pelù riprende la propria carriera solista collaborando con la star del reggae Alborosie. I due hanno pubblicato il singolo Musica libera, in cui Pelù appunto sperimenta con inedite sonorità reggae, che mescola ad atmosfere rock cantautorali. Il glam rock, invece, ritrova uno dei suoi più giovani interpreti come il toscano Lucio Corsi, che rilascia il suo nuovo disco La gente che sogna per l’etichetta Sugar. Tra i brani dell’album c’è il singolo Astronave Giradisco. Si te sapesse dicere è il nuovo brano di Gigi D’Alessio, che l’artista ha presentato durante la Pasqua sui social in versione piano e voce. La canzone promuove il nuovo tour del cantante, che quest’estate si esibirà nelle principali arene estive. Si resta nel mondo del pop con Marilyn, brano della cantante e autrice Federica Carta. L’artista racconta su un ritmo incalzante la solitudine dei ragazzi più giovani, che nonostante siano sempre connessi, si trovano sempre più soli e isolati. È più diretto che mai Vinicio Capossela, che nel nuovo album Tredici canzoni urgenti si scaglia contro consumismo, sessismo, guerra e razzismo. Spazio anche per la politica, con l’autore che analizza le attuali coordinate dei vari schieramenti politici. Enrico Ruggeri, invece, veste i panni di una persona malata di alzheimer nel singolo Dimentico. Il brano è ispirato al film The father, grazie al quale Anthony Hopkins ha vinto l’oscar nel 2021. Si sdoppia Alex Britti, che inaugura la sua nuova fase musicale con ben due nuovi brani, Nuda e Tutti come te. Entrambe le canzoni uniscono dei testi spensierati a dei riff di chitarra blues complessi e veloci. Ancora rock con i leggendari Jethro Tull che pubblicano il loro ventitreesimo disco Rockflote. Il disco, che rompe un silenzio discografico di diversi anni, è ispirato a racconti e miti del paganesimo norreno. Al centro del progetto c’è ovviamente l’iconico flauto del leader Ian Anderson. Sul versante del punk si muovono invece i Sick Tamburo di Gianmaria Accusani, ex chitarrista dei Prozac+. Il nuovo disco del gruppo si intitola Non credere a nessuno ed è il primo lavoro del gruppo senza la compianta bassista Elisabetta Imelio. È finalmente completo Atum, il triplo disco pubblicato in tre atti dagli Smashing pumpkins. La band di Billy Corgan ha pubblicato, infatti, gli undici brani finali di questo ambizioso progetto che segna reunion di quasi tutta la formazione originale di uno dei gruppi più iconici degli anni novanta.