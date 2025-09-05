Da Milano a Cortina sulle due ruote tra cultura e sapori

Da Milano a Cortina d’Ampezzo, dall’11 al 16 settembre, oltre 500 km in sella alla scoperta di cultura, sapori ed eccellenze dei territori. È Great Ride Milano-Cortina il nuovo evento di bikepacking che unisce sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio. La nuova iniziativa cicloturistica ideata da fondazione Cortina, con il supporto di Regione del Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Cortina d’Ampezzo, Comune di Milano, Assosport e dei partner It Takes Two società benefit e OMNIA, propone un’esperienza su due ruote non competitiva e aperta a tutti, che collega Milano a Cortina d’Ampezzo, le due città che ospiteranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

Il percorso attraversa Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Belluno, nonché sette siti patrimonio Unesco. Milano con Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo, aree monumentali Longobarde a Brescia, le Mura di difesa Veneziane a Bergamo, le Dolomiti, la città di Verona, Vicenza e le ville palladiane, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Un vario percorso dalle eccellenze enogastronomiche ai distretti industriali, dalle città d’arte ai paesaggi dolomitici. The Great Ride Milano-Cortina fa inoltre parte del programma nazionale ’Italia dei Giochi’, promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 con il supporto di Coni e Cip. Slow tourism per costruire una legacy duratura: è questo lo scopo che accompagna la prima edizione dell’evento firmato Fondazione Cortina: ’Greatness calls for Greatness’. The Great Ride Milano-Cortina non è solo un evento sportivo, ma anche un viaggio esperienziale e un progetto di turismo sostenibile.

L’evento è non competitivo e aperto a tutti. Iscrizioni entro domenica. Ciascun partecipante può decidere se affrontare l’intero itinerario o pedalare solo alcune tratte. Durante il tragitto i partecipanti potranno sostare per godersi degustazioni, incontri con produttori e realtà locali, in collaborazione con enti, aziende e consorzi del territorio.

