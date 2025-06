Da Manara a Nolan: ritorna Ulisse: "L’eterno fascino dell’eroe omerico"

La figura di Ulisse, eroe "multiforme", esercita da sempre un fascino intramontabile. Milo Manara, uno dei fumettisti italiani viventi più conosciuti al mondo, presenterà al Lucca Comics&Games (29 ottobre - 2 novembre) la sua Odissea, mentre per luglio 2026 è prevista l’uscita nelle sale di The Odyssey, nuovo kolossal firmato Christopher Nolan, che ha riunito un cast eccezionale, tra cui spiccano i nomi di Matt Damon (Ulisse), Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Zendaya (Calipso) e Charlize Theron (la maga Circe). Per l’Odissea il passaggio dalla pagina al film sembra essere peraltro un destino segnato. E non è la prima volta che il poema omerico è oggetto di un adattamento cinematografico, anzi. Come affermato da Giorgio Ieranò – professore di letteratura greca all’università di Trento e autore, fra gli altri, di Elena e Penelope (Einaudi 2021), Gli eroi della guerra di Troia (Marsilio 2020), Il racconto del labirinto (Einaudi 2024) –, è innanzitutto "la grande presenza della dimensione visuale nel poema" a renderlo adatto a una trasposizione cinematografica. La forza icastica e immaginifica delle similitudini omeriche, le raffigurazioni del poema sulle opere dell’arte greca antica (vasi, dipinti, statue scolpite) e il fatto che l’Odissea sia nata con lo scopo di essere recitata e non semplicemente letta, sono tutti elementi che concorrono a rendere la tappa dell’epopea al cinema quasi obbligatoria.

E quindi professore, chi è Ulisse?"Da Dante Alighieri in poi Ulisse è, nell’immaginario comune, l’eroe della conoscenza pronto a rischiare la sua vita per “seguir virtute e canoscenza“. Questa però è un’immagine parziale. Se leggiamo l’Odissea vediamo che Ulisse è prima di tutto un uomo che vuole tornare a casa, da sua moglie e da suo figlio. Insomma, farebbe volentieri a meno dei ciclopi, delle sirene e della maga Circe. Ma è anche l’eroe che si perde. Ulisse è il naufrago che non ha più punti di riferimento, che non ha più stelle polari. Se vogliamo riprendere il cinema, questo è l’Ulisse fantascientifico di Stanley Kubrick in 2001 Odissea nello spazio, che va alla deriva non più nel mare, ma in uno spazio misterioso interstellare. Kubrick ha sfruttato il titolo omerico proprio perché ha voluto ricreare l’avventura di Ulisse nei tempi nuovi, mettendo al centro l’idea del perdersi, del restare soli".

L’adattamento cinematografico più recente dell’Odissea è Itaca: Il Ritorno di Uberto Pasolini che si concentra sulla profondità emotiva e psicologica del ritorno a casa di Ulisse. L’Odissea di Nolan promette invece un’avventura epica e piena di azione..."Il film di Pasolini è incentrato su un pezzo dell’Odissea non scontato, la metà che spesso ci dimentichiamo: la vendetta sanguinosa sui Proci che Ulisse compie tornato a Itaca. Pasolini ha scelto di mettere al centro questo aspetto crudele, che non ha nulla di fantastico. Mentre Nolan probabilmente sfrutterà gli episodi fiabeschi, le avventure più conosciute. Sarebbe bello se Matt Damon restituisse un po’ di quella dimensione malinconica che caratterizza Ulisse, eroe che ha un grandissimo senso della precarietà delle cose. Nel suo viaggio vede morire tutti i suoi compagni e capisce che la vita è qualcosa in cui si rischia continuamente. A differenza di altri, lui questa consapevolezza ce l’ha anche nell’azione. Bisognerebbe cercare di non cadere nell’hollywoodiano, che può andare bene per altri eroi greci come Ercole, ma non per Ulisse. Forse l’adattamento cinematografico che più di tutti è riuscito a tenere insieme ogni aspetto dell’eroe omerico è lo sceneggiato di Franco Rossi del 1968, Odissea. Nella mia mente Ulisse ha sempre e solo un volto: quello di Bekim Fehmiu".

Chi è oggi un Ulisse?"C’è un bellissimo Ulisse poco noto in un dramma di Alberto Savinio degli anni ’30: Capitano Ulisse. Qui l’eroe decide di abbandonare il suo mito, prende le valigie ed esce di scena dalla pièce teatrale, perché vuole vivere una vita tranquilla senza avventure. Anche Platone quando parlava delle reincarnazione si immaginava che Ulisse chiedesse di ritornare a vivere, ma nei panni di una persona comune, senza peripezie. Ulisse ha dentro anche questo: l’ambizione di una vita tranquilla. E poi Ulisse è un reduce. Quindi penso, con le tante guerre che continuano, all’uomo che sta in trincea, che combatte e che continua a sognare casa. Non a caso un altro che si è identificato con Ulisse è Primo Levi, che ha vissuto un’esperienza di sradicamento tremenda. Oggi io vedrei Odisseo più che nella persona che cerca l’ardimento, quella che tiene viva la fiammella del ritorno alla normalità. Un Ulisse un po’ antieroico. Ma in fondo, Ulisse è anche questo".