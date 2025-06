Da “John Wick“ alla ballerina vendicatrice. Ana de Armas, scarpe a punta e lanciafiamme

Tra gli innumerevoli spin-off di celebri saghe, da Star Wars agli Avengers, ora spunta questa estrazione dai quattro film sull’ex assassino ingabbiato in una galleria di ricatti e vendette John Wick. Tutto cominciò come serie eccentrica per fan, combinazione di marketing tra l’action-movie di arti marziali (tutti contro uno), 007 (la ritualità d’eleganza e mito di Wick) e Matrix (la grafica funebre e Keanu Reeves).

Entrando nell’organizzazione dei killer del Continental dopo infanzia con trauma, adolescenza da danzatrice e addestramento al combattimento micidiale secondo il mito della malvagia kikimora slava, la ballerina Eve deve affronta il suo passato e i responsabili del suo trauma, incontrando, inevitabilmente, anche "l’uomo nero" John Wick.

L’invenzione della storia di Eve fa data al terzo episodio della serie, quando Wick infilava una compilation di combattimenti interminabili, tra una metropoli, un deserto e le sale dark dell’hotel degli assassini. Anche qui si cerca, e a volte si trova, una forma astratta di duello capace di diventare autonoma, cine-grafica, diciamo auto-reggente. Quando le cose funzionano si deve parte alla regia di Wiseman (Underworld) parte al corpicino "sparato" di Ana de Armas (fu Marilyn in Blonde).

Silvio Danese