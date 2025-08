Da Goldoni a Savonarola. Dialoghi fantastici e storia. Il maestro De Vita torna a stupire

Da Goldoni a Savonarola fino alla prima nazionale dell’unico testo scritto da Giovanni Spadolini mai rappresentato prima. È ricca di appuntamenti la stagione del maestro Ugo De Vita. "Quando debuttai in ’Fra diavolo…’ per la regia di Trionfo, nel 1979-1980, con alle prime prove Corrado Pani e poi nel ruolo del protagonista un giovane Alessandro Haber, facemmo quarantacinque date - dice De Vita - . Per anni in estate con un titolo si raggiungeva un numero di repliche, oggi per andare in doppia cifra si lavorano anche tre allestimenti".

E infatti si comincia con ’Caro Goldoni…’, recital in un tempo di cui ha curato testo, regia e allestimento, con protagonisti Massimiliano Cardini e Giuseppe Giacovelli e la presenza femminile di Mary Giacovelli, su musiche dal vivo dal repertorio barocco, affidate al violino del maestro Fabio Consiglio. Andrà in scena in prima nazionale a Firenze il 7 agosto alle 18.45 sul palco all’aperto del Caffè letterario delle Murate a ingresso libero, nel cartellone di Silvia Papucci, per poi toccare la Puglia e Roma. De Vita ha scritto un dialogo ’fantastico’ che riprende i toni accesi tra il marchese Carlo Gozzi e Carlo Goldoni, figure chiave della scena veneziana del Settecento.

La pièce goldoniana di De Vita calata nella tradizione, unisce alla scenografia naturale dei luoghi all’aperto, la suggestione dei costumi della collezione di Annina Anni e della sarta teatrale Mina Maestrini (Arlecchino servitore dei due padroni - Piccolo Teatro).

Il 23 settembre sarà la volta di ‘Savonarola’ dal testo di Vincenzo Arnone: "Ne ho parlato con la sindaca Sara Funaro che si è mostrata molto interessata - annuncia De Vita - e confrontandomi con l’assessore Bettarini confido di portarlo in scena in piazza della Signoria, dove è avvenuto il rogo del frate, o in Sala D’Arme di Palazzo Vecchio. Bello poter donare ai fiorentini un testo che rispecchia una pagina di fede e storia della città, dalla penna del sacerdote scrittore Arnone, che considero una delle voci più alte nel panorama nazionale".

Savonarola il 23 ottobre alle 20.30 sarà in replica nella Sala Cocomero del Teatro Niccolini di Firenze. L’8 novembre invece De Vita sarà protagonista alla Fondazione Spadolini, con la prima assoluta a ingresso libero: ‘La follia di uno zar’. "Devo ringraziare Cosimo Ceccuti che in occasione del centenario della nascita di Spadolini, ha voluto affidarmi l’edizione ripubblicata nel 1986 dell’unico testo teatrale scritto da un giovanissimo Spadolini insieme a Giulio Cattaneo - spiega De Vita - . Lo avrebbe dovuto portare in scena Giorgio Albertazzi, ma non è stato mai rappresentato prima. Ho fatto una selezione dei lunghi monologhi che il testo contiene e confido di portarlo in scena anche al Senato. Una gioia immensa oltre che un grande onore".