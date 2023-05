"Da femminista dico: il sesso non si cambia"

"Non sono una ‘Terf’ ma sono convinta che esista un sesso biologico e che la propria identità di genere non si possa autodeterminare". Kathleen Stock rifiuta l’appellativo di “femminista radicale trans-escludente“ e come "filosofa, femminista e lesbica" rivendica la sua libertà di pensiero al di fuori di etichette che considera "un insulto". Tailleur di taglio maschile e capelli corti, seduta nella sala della Fondazione Luigi Einaudi, a Roma, dove ha tenuto una lezione alla Scuola di liberalismo, ribadisce con convinzione quelle idee che le sono costate il posto di lavoro alla Sussex University dove ha insegnato per 18 anni.

Qual è la sua posizione?

"Sono contraria alle politiche “self-id“, all’idea che con una semplice autodichiarazione un uomo possa diventare legalmente una donna e viceversa (ma del contrario non mi preoccupo così tanto). Basta dire “sono una donna“, e un uomo può ottenere il cambio di sesso sui propri documenti, può accedere alle gare sportive femminili, può utilizzare i bagni e gli spogliatoi femminili, così come le prigioni e così via: non è sensato, non è sicuro per le donne e non è giusto. Ritengo che ci siamo buone ragioni per le quali uomini e donne siano separati in determinati frangenti".

Obiezioni che nel Regno Unito le sono costate il posto di lavoro. Che cosa è successo?

"Lavoravo in un’università che era molto “Lgbt friendly“, a Brighton, la capitale gay del Regno Unito. Io sono lesbica, sposata con una donna, e quando nel 2018 ho iniziato a esprimere le mie idee – in quel contesto molto impopolari – sono stata tacciata di “transfobia“. Io non odio le persone trans ma mi preoccupano leggi e politiche potenzialmente dannose per donne e bambini. Nel 2020 la situazione è esplosa, gruppi di contestatori venivano a manifestare al campus ogni giorno. Avevano appeso ovunque dei cartelli dove c’era scritto che me ne dovevo andare. Senza alcun supporto, neanche da parte dei miei colleghi, dopo poche settimane ho lasciato l’università volontariamente e ho iniziato a scrivere".

Perché ha deciso di impegnarsi in questo dibattito?

"Secondo l’ideologia transgender il sesso biologico è una finzione, uno spettro. Da filosofa ritengo tali idee sbagliate. Danneggiano, in primo luogo, le lesbiche portando adolescenti sempre più giovani, bambine, a identificarsi come uomini o persone non binarie a effettuare mastectomie, isterectomie, terapie ormonali che alterano completamente il loro corpo. Molte di loro in seguito si pentono ma non possono tornare indietro: non dovrebbero poter accedere a tali trattamenti fino a quando non sono in grado di capire quello che stanno facendo".

Ci sono dei casi in cui ritiene che una donna trans possa essere considerata una donna?

"Tralasciando i casi di “intersessualità“, io penso che si possa agire “come se“ un uomo sia una donna ma non penso che, anche se ci si sottopone a interventi chirurgici, si possa cambiare sesso. Ci sono due sessi e non si può scegliere a quale appartenere".

È sempre più diffuso e incoraggiato l’utilizzo di pronomi che esprimono l’identità di genere: rispetto delle diversità o moda?

"È una moda. Nell’università dove insegnavo dovevamo indossare delle etichette con indicati i pronomi con cui una persona si identificava. Ho dovuto scrivere un’email per scusarmi con una studentessa perché per sbaglio ho detto lei invece che loro. Credo che questo contribuisca a creare confusione nei più giovani".

In genere la sua posizione è sostenuta da movimenti conservatori che lottano anche contro i diritti dei gay. Come la fa sentire?

"Non bene. Sono di sinistra e a favore dei diritti delle persone gay ma sono preoccupata perché alcuni movimenti progressisti e wokeisti stanno spingendo delle idee radicali. È di fatto un regalo all’estrema destra che poi usa tali idee contro tutti noi. Ho sentito la premier italiana Meloni parlare di “genitore 1 e genitore 2“ e ho visto come questa idea sia stata usata contro le persone gay. La strumentalizzazione di queste idee radicali avviene anche in Ungheria, Turchia, Russia. Ma questo non mi ferma dal dire come la penso".