Da Brescia a Mantova e Schilpario: tra chiese dimore ed esposizioni

Anche Brescia apre le sue dimore signorili. Eccezionalmente, Palazzo Uggeri Fenaroli è una delle nascoste meraviglie private dove si potrà scoprire la storia di una delle più antiche e influenti casate cittadine, che valori di operosità e giustizia ha voluto rappresentare negli affreschi dello scenografico scalone d’onore. Ora sede della Prefettura, il Palazzo del Broletto, risalente al XIII secolo, ma rinnovato dopo il bombardamento del 13 luglio 1944 che causò non pochi danni, e arricchito nelle sale di una dotazione artistica che comprende dipinti del bresciano Angelo Inganni, ha un giardino in questi giorni accessibile al pubblico, con sculture di antica fattura.

A Monticelli Brusati, Palazzo Montini Gobbi è un’altra abitazione privata dove è permesso ammirare affreschi, all’interno, e grande giardino con alberi secolari e laghetto.

In provincia di Mantova, a Gonzaga è il Parco di Villa Strozzi (sede dell’Istituto Agrario) a sorprendere i visitatori con scorci e prospettive, collinette artificiali, laghetto a forma di tre mezzelune (stemma Strozzi), boschetti selvaggi, specie esotiche, tutto restituito al pubblico grazie al recente intervento di restauro a cura della Provincia di Mantova finanziato dal PNRR (sostenuto dal FAI).

Altra meta, Schilpario: il Comune più distante da Bergamo conta ora 1.100 abitanti che hanno deciso di svelare l’anima della loro comunità, radici ed elementi identitari, come la raccolta dedicata all’Illuminazione Mineraria (3.000 pezzi tra lampade, carrelli, elmetti, telefoni, foto d’epoca), unica nel suo genere. Aperti inoltre antichi luoghi di devozione, come la chiesetta di San Rocco, che custodisce gli oggetti appartenuti al Cardinal Angelo Maj, lo ’scopritor famoso’, sommo paleografo celebrato da Leopardi. E in esclusiva per gli iscritti FAI a Casa Pagani Grassi, per la prima volta, si mostrano pareti e soffitti decorati con la rappresentazione di arti e mestieri.