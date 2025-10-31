Da Brescia a Bergamo. Gli eventi nel segno della gastronomia locale

di Federica PacellaFine settimana tra appuntamenti gastronomici nel Bresciano e nella Bergamasca. Nella bassa bresciana, in particolare, si celebrano alcuni dei prodotti di stagione che caratterizzano la gastronomia locale.

A Quinzano d’Oglio, profonda bassa bresciana, la Sagra del salame cotto e della Grepola (pezzi di lardo cotti nello strutto e poi torchiati con erbe e aromi) testimonia la tradizione contadina: oltre 100 banchi enogastronomici lombardi animeranno il centro storico per l’intera giornata di domenica 2 novembre, con prodotti tipici locali. Sarà ricreato uno spaccato di vita agreste con giochi di una volta.

La sagra sarà anche l’occasione per festeggiare la 78ª Giornata del ringraziamento, iniziativa della tradizione cattolica e agricola, che a Quinzano avrà il suo momento clou nel corteo dei trattori (dalle 10.30).

A Bergamo, l’autunno diventa l’occasione per esplorare la relazione tra la vite ed il paesaggio, tra i filari di Astino, grazie alla collaborazione tra Orto botanico di Bergamo, Consorzio Tutela Moscato di Scanzo e cooperativa Oikos. Oggi alle 19 c’è il primo appuntamento, nella sezione di Astino della Valle della Biodiversità, con la degustazione aromatica di tre diverse etichette del Moscato di Scanzo Docg.