D4vd annulla il tour: il giallo del cadavere della 15enne ritrovato nella sua auto e la perquisizione in casa

Roma, 22 settembre 2025 – Il tour mondiale di D4vd, astro nascente della scena alt-pop, sta assumendo sempre più i contorni di un giallo internazionale. Dopo settimane di voci e sviluppi inquietanti, le date europee e britanniche del cantante sono state rimosse dai principali circuiti di vendita, mentre le autorità di Los Angeles continuano a indagare sul ritrovamento di un cadavere in condizioni avanzate di decomposizione all’interno del bagagliaio di una Tesla collegata all’artista. Ripercorriamo questa storia dal principio per comprenderla meglio: ecco cosa è successo.

La scoperta del cadavere

All’inizio di settembre, residenti di Bluebird Avenue hanno segnalato un forte odore proveniente da una Tesla parcheggiata da tempo. Gli agenti intervenuti hanno trovato all’interno un corpo ormai irriconoscibile, poi identificato come quello di Celeste Rivas, 15 anni, scomparsa nel 2024. L’auto, secondo i media locali, sarebbe registrata al ventenne David Anthony Burke, vero nome del cantante. L’identificazione della vittima ha richiesto più di una settimana a causa dello stato del cadavere, con la polizia che ha confermato solo dettagli fisici come i capelli scuri e un piccolo tatuaggio sul dito indice destro.

I legami con D4vd

Le circostanze hanno alimentato numerosi sospetti. TMZ ha riportato la testimonianza della madre di Rivas, secondo cui la ragazza avrebbe frequentato un giovane di nome “David” prima della scomparsa. Non solo: anche D4vd possiede un tatuaggio simile sul dito indice, fatto che ha ulteriormente scatenato speculazioni. A complicare il quadro, l’abitazione dove l’artista avrebbe soggiornato a Los Angeles si trova a poche centinaia di metri dal luogo in cui la Tesla è rimasta abbandonata per almeno tre settimane, prima di essere rimossa il 5 settembre.

Tour e carriera sospesi

Quando la notizia è emersa, il cantante (che nel 2022 aveva conquistato il successo con una canzone il cui titolo ora suona inquietante: ‘Romantic homicide) era in tournée e aveva continuato a esibirsi, ringraziando i fan per il sostegno. Ma nel giro di pochi giorni la situazione è cambiata radicalmente: prima la cancellazione dell’edizione deluxe del suo ultimo album e delle restanti tappe statunitensi, poi l’eliminazione di tutti i concerti in Europa e Regno Unito dai portali ufficiali e da Ticketmaster. Rimangono, al momento, solo gli appuntamenti australiani previsti a dicembre, compresi due spettacoli a Brisbane. Il terremoto mediatico ha avuto ripercussioni anche sulle collaborazioni con grandi marchi.

Cancellato il tour dell'artista D4vd

A che punto sono le indagini

La polizia non ha ancora confermato ufficialmente la proprietà dell’auto, né ha diffuso la causa del decesso della giovane, di certo ha perquisito la villa del giovane artista ad Hollywood nei giorni scorsi. Fonti vicine alle indagini hanno fatto sapere che l’artista è stato informato del procedimento ed è “cooperativo”. Tuttavia, né lui né il suo avvocato hanno rilasciato commenti pubblici. L’ascesa di D4vd, che solo un anno fa sembrava destinata a consolidarsi con tour sold out e collaborazioni di prestigio, si trova ora sospesa. L’inchiesta prosegue e il nome dell’artista resta inevitabilmente legato a uno dei casi più inquietanti nella storia dell’industria musicale e il suo futuro artistico resta appeso a un filo.