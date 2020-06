Roma, 10 giugno 2020 - La memoria può vivere grazie al trecentesco campanile che svetta dalle acque calme del lago – artificiale – di Resia e le cui campane, nel detto popolare, si possono udire nelle notti più buie. Peccato che la torre della chiesa di Santa Caterina di quella che fu Curon è stata privata delle campane e quindi nessun suono si può udire.

Eppure quel presunto tintinnio è il retaggio di un passato che il progresso ha voluto frantumare quando, per dare energia elettrica a questa valle alto atesina dei tre confini – Italia, Austria, Svizzera –, è stata allagata la pianura dove sorgeva Curon e i suoi abitanti sono stati sfrattati più a monte o in abitazioni provvisorie. Correva l’anno 1950. Il paese di circa duemila anime venne distrutto con la dinamite, ma non la torre campanaria, divenuta nel tempo una vera attrazione turistica.

Curon, la sua storia e le sue leggende millenarie saranno protagoniste da oggi su Netflix di una serie ideata fra gli altri da Ezio Abbate, lo sceneggiatore di Suburra. I sette episodi mescolano realtà e mistero, dramma e soprannaturale, e sono incentrati sulla figura di Anna che torna nel paesino di Curon Venosta e vive esperienze molto particolari. Emblematico lo slogan che accompagna la messa in onda di Curon: ogni luogo ha un segreto sotto la superficie.

Quel campanile lanciato nel cielo e che sembra sorgere dalle acque aveva già ispirato uno scrittore importante come Marco Balzano (vincitore nel 2015 del Campiello con L’ultimo arrivato) che ha ambientato il suo più recente romanzo, Resto qui (2018, Einaudi), proprio a Curon per raccontare una storia di disagio sociale e di lotta durante il fascismo e nei primi anni del dopoguerra, mentre si decideva di sommergere il paese.

Lo stesso Balzano racconta l’ispirazione del romanzo accesasi durante una gita con la famiglia. "Avvicinandosi – dice Balzano – mia figlia ha preso a tirarmi il braccio e a chiedere spiegazioni. Ma neppure io capivo cosa ci facesse un campanile sullo specchio del lago. Ho pensato alla pittura metafisica, a De Chirico: un elemento improprio calato in un contesto reale. Ma sotto l’acqua ci doveva essere la base della chiesa e attorno i campi, le macerie, le fondamenta di un paese cancellato. Mi sono difeso dalle domande di mia figlia farfugliando qualcosa finché lei non mi ha lasciato la mano".

Ma non è solo Curon Venosta ad avere pagato pegno al progresso o presunto tale. Un altro esempio, ancor più iconico, è quello di Fabbriche di Careggine, in Garfagnana. Il paesino sommerso dal lago di Vagli creato dopo che una diga sul torrente Edron – decisa anch’essa durante il Ventennio – è stata costruita fra il 1947 e il 1953. In questo caso le rovine del paesino sono rimaste intatte, compreso un ponte romano a tre arcate, la chiesa e ogni edificio, e nell’accordo che era stato stipulato il lago doveva essere svuotato periodicamente a memoria di quello che era stato un centro abitato operoso grazie alle attività estrattive delle Apuane, pirite e poi principalmente marmo, per non dire dei commerci che lo vedevano luogo di transito grazie alla via Vandelli fra Modena e Massa, approdo al mare per gli Estensi.

Lo spettacolo entusiasmante dovrebbe ritornare nel 2021 dopo una lunga interruzione e un rinvio dovuto al Covid (lo svuotamento è avvenuto nel 1958, 1974, 1983, 1994): le rovine di Fabbriche di Careggine diventano una meta per i turisti accorsi nelle altre occasioni a decine di migliaia.

C’è poi il lago di Sauris, in Friuli, che ha sepolto una frazione del comune, La Maina, alla fine degli anni Quaranta. Anche in questo caso i ruderi sono conservati sott’acqua come reliquia del passato. A futura memoria.