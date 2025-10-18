Cura del dettaglio e minimalismo. L’eleganza è servita

RODO con la collezione 2026 rende omaggio al gesto artigianale, al rigore estetico e alla continua evoluzione della materia. Un racconto iniziato nel lontano 1956 e che, alla soglia del suo 70° anniversario, intreccia culture, memorie d’archivio e nuove visioni per una collezione giovane e preziosa come da tradizione.

Al centro della narrazione, il midollino e il vimini, materiali iconici del brand, vengono reinterpretati attraverso l’influenza raffinata dell’artigianato, ispirando nuovi codici espressivi che fondono minimalismo e cura del dettaglio.

Gli intrecci si rinnovano non solo nelle forme, ma anche nelle cromie: la palette si accende con Electric Fuchsia, Jelly Mint e Amber Haze.

Il Metallo è impreziosito da intrecci decorativi ispirati agli archivi storici della maison, un ponte tra passato e presente.

Anche le scarpe diventano terreno di sperimentazione: tacchi e dettagli in pelle si fondono con il midollino, dando vita a superfici materiche e giochi di texture che svelano nuovi equilibri estetici.

La sera si accende di luce: baguette di strass multicolor, con disegni e combinazioni inedite, completano la collezione, sia di borse che di scarpe, per un’allure firmata Rodo.