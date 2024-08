Cura dei dettagli e alta artigianalità. Ecco il letto ’Basilico’

Ecco ’Basilico’ di ALTO, design N Lab. Ma di cosa stiamo parlando? Facile, di un letto rifugio che parla di un design quiet luxury. Una proposta dal design morbido e rigido allo stesso tempo, in cui la cura meticolosa dei dettagli e la manifattura artigianale più scrupolosa sono gli elementi caratterizzanti.

La grande trapunta che segue la testata rappresenta un disegno che cambia. Le cuciture del cuscino trapuntato, raffiguranti le trame di una foglia al microscopio, sono un tocco naturale e autentico che donano alla camera da letto padronale un raffinato effetto scenico. Il cuscino è fissato alla testata attraverso una cerniera e rilegato ad essa grazie a lunghe bretelle in cuoio a taglio vivo, avvolgenti e sicure.

Il letto tessile, completamente removable cover, è realizzato in legno multistrato curvato, accompagnato da finiture sartoriali su tessuto o pelle: può essere ordinato completamente in tessuto oppure con struttura testata e giroletto in pelle e cuscino trapuntato in tessuto. Disponibile anche con base contenitore, poggia su piedi in legno massello, verniciati ad acqua, con finitura unica in colore testa di moro.

Il letto Basilico di ALTO coniuga dettagli raffinati e autentici nell’ambiente domestico, dove il cuoio, il legno, le trapunte accolgono il sonno e lo stare.

