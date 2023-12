Cura certosina e robustezza. I cento anni ad arte di Seiko. L’alta qualità del Sol Levante

Seiko celebra nel 2024 i suoi primi 100 anni. Nel 1924, infatti, la manifattura fondata nel 1881, ha introdotto il primo orologio da polso con il logo ’Seiko’ sul quadrante dando il via a quella che sarebbe stata una storia di successo. Il brand giapponese rende omaggio a questa ricorrenza con alcune collezioni commemorative, che debuttano tra la fine di questo e l’inizio del prossimo anno. Tra queste, la limited edition Presage Kintaro Hattori, un omaggio al primo orologio da polso con il logo Seiko, il Marinemaster, reinterpretazione dell’iconico diver Seiko del 1965, e il cronografo meccanico Speedtimer.

"La storia, in orologeria, ha sempre un gran valore, rappresenta il bagaglio del marchio e testimonia la capacità dello stesso di affrontare le sfide del tempo dal punto di vista tecnologico e di design. Seiko nasce da un’idea di orologeria differente, che ha continuamente messo in primo piano un approccio tipico giapponese, che da sempre privilegia precisione e affidabilità uniti ai mestieri artigianali. Per Seiko la misurazione del tempo è una sfida continua, lo stimolo a creare orologi dalle grandi performance associati a un design iconico. Dopo 100 anni, è ancora tra i protagonisti di spicco dell’orologeria moderna e vanta un grande seguito di appassionati, i Seiko lovers", commenta Filippo Nembrini direttore di Seiko Italia.

Seiko nasce dall’iniziativa del giovane imprenditore, Kintaro Hattori, che, a soli 22 anni, aprì un negozio di vendita e riparazione di orologi a Tokyo. Sin da allora, la Manifattura ha perseguito un obiettivo di innovazione, ispirato dalla filosofia del fondatore ("Sempre un passo avanti agli altri") e si è impegnata nell’incessante ricerca della perfezione che Hattori ha sempre desiderato raggiungere. Seiko, in giapponese, ha infatti tre significati: oltre a essere un nome di donna, è sinonimo di ’precisione’ e ’successo’.

Infatti, dal 1881 in poi, la storia di Seiko è costellata di progressi e risultati eccezionali. È suo il primo orologio al quarzo della storia, lanciato nel 1969. Il Quartz Astron ha innescato una rivoluzione globale che ha reso l’indicazione oraria di precisione accessibile a tutti, contribuendo così alla popolarità dell’orologio da polso. La marca, nel tempo, ha sviluppato tre tecnologie proprietarie, Kinetic, Spring Drive, GPS Solar.

È del 1988 Kinetic, dotato di una massa oscillante che converte il movimento di chi lo indossa in elettricità, alimentando così il movimento al quarzo. Nel 1999 lancia il movimento Spring Drive, nel quale il tradizionale scappamento è sostituito da un regolatore elettronico completamente nuovo in grado di offrire una precisione di un secondo al giorno e lancette caratterizzate da un movimento fluido e silenzioso. A seguito dello sviluppo del proprio ricevitore GPS brevettato a basso consumo energetico, nel 2012 nasce Seiko Astron GPS Solar, in grado di collegarsi alla rete GPS usando semplicemente l’energia della luce.