Cupra Tavascan emozione alla spina per il primo suv di casa

Emozionale al pari del resto della gamma, Tavascan è la seconda elettrica (ma primo Suv) di Cupra, marchio sportivo spagnolo del Gruppo Volkswagen, e affiancherà la Born. Modello strategico per le vendite, soprattutto rivolte ai giovani, e per lo stile, apre la seconda fase del costruttore. Tavascan è un coupé lungo 4,64 metri, largo 1,86 e alta 1,60, sviluppato sulla base della piattaforma MEB, progettata e disegnata Barcellona e costruita nell’impianto di Anhui, in Cina.

Generosa nelle dimensioni, con un passo di 2,76 metri e 540 litri di capacità del bagagliaio, arriverà sul mercato nel primo trimestre nel 2024, anticipando il design dei prossimi modelli di Cupre, con il logo frontale illuminato, i fari le Matrix di foggia triangolare. Due le versioni disponibili, Endurance e VZ. La prima a motore e trazione posteriori, con una potenza di 286 cv e 545 Nm di coppia e una batteria dalla capacità di 77 kWh. Accreditata di una autonomia di 550 km nel ciclo combinato.

Tavascan VZ invece dispone del doppio motore elettrico e della trazione integrale. Eroga una potenza di sistema di 340 cv e 679 Nm: stesso accumulatore della Endurance e raggio di azione di 520 km e accelerazione da 0 a 100 kmh in 5,6 secondi. La ricarica da colonnine ultra fast arriva a 135 kW permette di recuperare 100 km in circa 7 minuti, in mezz’ora si passa dal 10 all’80% del pieno. Fornita dei sistemi di assistenza alla guida di secondo livello, Tavascan in abitacolo sfoggia uno schermo centrale da 15 pollici, i sedili sportivi e promette una notevole dinamica di guida grazie alle sospensioni a controllo elettronico.