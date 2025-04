Cuoriconnessi. Un libro gratuito per sconfiggere il cyberbullismo

Oltre 1200 gli studenti all’Auditorium Parco della Musica a Roma e altri 230mila collegati in diretta streaming. Questi i numeri di #cuoriconnessi, iniziativa di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, a favore di un uso consapevole della rete e della tecnologia, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato. L’evento – in occasione del Saver Internet Day – ha fatto delle storie del nuovo volume #cuoriconnessi di Luca Pagliari il suo fil rouge. Il libro, scaricabile gratuitamente su cuoriconnessi.it, è disponibile nei punti vendita Unieuro e distribuito nelle scuole dai COSC Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale.

Il progetto nasce con l’intenzione di indagare lo sviluppo tecnologico che corre sempre pù veloce. È necessario infatti tenere il passo e assimilare in fretta gli aspetti positivi che ci offre l’universo online trasformandoli in opportunità di studio, di lavoro e di conoscenza dell’altro, imparando allo stesso tempo a riconoscerne le insidie.

#Cuoriconnessi è un progetto studiato per dare a insegnanti, genitori e ai ragazzi gli strumenti per utilizzare la tecnologia in modo più consapevole e corretto, evidenziando i pericoli che si celano dietro l’apparente anonimato del web. Sono stati incontrati, dal 2016 a oggi, oltre 30.000 studenti di tutte le principali città italiane: Roma, Milano, Torino, e in tante altre città tra cui Bologna, Udine, Bergamo, Modena, Ravenna, Firenze, Genova, Palermo, Catania,