Cuoricini infranti. I Coma_Cose si separano

Cuoricini infranti. Dopo 10 anni "strepitosi insieme" e a uno dalle loro nozze, i Coma_Cose si separano. Fausto Lama (46 anni) e Francesca Mesiano (35 anni), coppia artistica e nella vita, hanno annunciato la scelta di dividersi con un post sulla loro pagina Instagram, dopo voci e indiscrezioni che li davano in crisi. "Ebbene sì... Fausto e Francesca si sono lasciati – si legge –. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni".

Una relazione vissuta in sinergia con la musica, a partire da Fiamme negli occhi presentata nel 2021 al Festival di Sanremo, seguita da L’addio, due anni dopo, in cui avevano raccontato del superamento di un periodo di crisi, e poi da novelli sposi di nuovo all’Ariston, con Cuoricini. Sul loro profilo social la coppia racconta cosa li ha spinti alla decisione: "La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata: abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco".

Cancellati i concerti in programma.