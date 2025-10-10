Cuoio di Toscana. Quattro decenni di storia e tradizione

Cuoio di Toscana, il Consorzio leader internazionale nella produzione di cuoio da suola, celebra 40 anni di eccellenza. È nato infatti, nel 1985 dall’unione di sei concerie accomunate dagli stessi valori: autenticità, eccellenza e naturalità, ma anche fedeltà alle proprie radici e innovazione.

Tutte radicate nel territorio toscano, tra San Miniato e Santa Croce sull’Arno, si fanno portavoce dell’antica tradizione della lavorazione del cuoio tipica di questo distretto, tramandata generazione in generazione, per offrire un prodotto unico, 100% naturale ed espressione del vero Made in Italy, ottenuto con concia lenta vegetale, un processo antico basato sull’utilizzo di tannini naturali ricavati dal legno di castagno, mimosa e quebracho.

"Il nostro obiettivo è trasformare la tradizione in linguaggio contemporaneo, creando prodotti autentici, sostenibili e proiettati al futuro", afferma infatti, Antonio Quirici, presidente di Cuoio di Toscana. Ed è grazie a questo suo know how che il Consorzio è attualmente leader internazionale nella produzione di cuoio da suola con quote di mercato pari al 95% di quello italiano e oltre l’80% di quello europeo.

Per festeggiare i suoi quattro decenni di successi, Consorzio Cuoio di Toscana ha scelto di dare vita a un importante evento, la seconda edizione di Ri-Nascimento, svoltasi nella suggestiva cornice del ristorante Da Giacomo Arengario a Milano. Un’occasione esclusiva anche per scoprire in anteprima la nuova calzatura Opanka donna che, frutto della collaborazione con il designer Diego Dolcini e perfetto connubio di tradizione, innovazione e sostenibilità, si affianca alla versione maschile.

"Collaborare con Cuoio di Toscana significa unire creatività e tecnica in un dialogo continuo tra passato e futuro – ha ricordato Diego Dolcini –. La nuova Opanka donna è la prova che eleganza e innovazione possono camminare insieme". Realizzata con la tecnica tradizionale Opanka, che fonde suola e tomaia in un unico elemento, è disponibile in otto varianti cromatiche tra nappa e laminato e si avvale della tecnologia Gait-Tech®, un dispositivo biomeccanico brevettato che garantisce comfort e stabilità senza comprometterne l’estetica.

L’evento ha visto anche uno speech dedicato alle eccellenze del Made in Italy, al valore dell’innovazione e alla forza della tradizione, moderato da Fabiana Giacomotti, storica del costume e curatrice de ’Il Foglio della Moda’, e con la partecipazione di Antonio Quirici, Diego Dolcini e Daniele Calcaterra, e la consegna del CDT Prize, un ambito riconoscimento assegnato a Calcaterra, brand che quest’anno festeggia i 10 anni di calendario Camera Moda, rafforzando il legame tra creatività, responsabilità e talento.

Le scarpe protagoniste del suo fashion show sono state realizzate con l’iconica suola verde di Cuoio di Toscana, a suggellare l’incontro tra eccellenza artigiana, sperimentazione stilistica e sostenibilità, valori che da 40 anni guidano il Consorzio. "Ricevere il CDT Prize in questa cornice – ha affermato Daniele Calcaterra durante la serata – è un riconoscimento che va oltre il design: celebra l’impegno verso la sostenibilità e la ricerca di nuovi linguaggi nel fashion system".