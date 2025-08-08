Cultura: un weekend all’insegna dell’arte. Quante mostre e visite

Per chi desidera trascorrere un weekend all’insegna dell’arte, la Direzione regionale Musei nazionali Toscana e i nuovi Musei autonomi del Ministero della Cultura offrono dal 15 al 17 un programma di mostre, visite tematiche e iniziative nei luoghi della cultura statali. Al Museo di San Marco (Fi), nella Sala del Beato Angelico è di nuovo esposta la ’Deposizione di Santa Trinita’ restaurata grazie al sostegno di Friends of Florence; dopo anni di chiusura, di nuovo visibile la Cella 44 del dormitorio nord al primo piano del Museo di San Marco, grazie all’intervento di ricollocazione conservativo sul frammento di affresco con San Domenico ed ha riaperto al pubblico la Sala Greca, uno degli ambienti più suggestivi dell’antica biblioteca di Michelozzo.

Nella Villa medicea di Poggio a Caiano invece continua l’esposizione nel nuovo allestimento della straordinaria ’Visitazione’, capolavoro del Pontormo. L’Abbazia di San Salvatore a Soffena sarà eccezionalmente aperta al pubblico il 15 e il 16, offrendo l’opportunità di ammirare le opere d’arte che custodisce. Tra queste, si trova una ’Madonna con Bambino e i Santi Pietro e Francesco’ attribuita a Paolo Schiavo. Aperti poi i tre Parchi archeologici della Maremma, Cosa, Roselle e Vetulonia.

A Lucca, al Museo nazionale di Villa Guinigi (nella foto), prosegue la mostra ’Rinascita di un capolavoro. Il Cristo Eucaristico di Matteo Civitali restituito alla città’. A Chiusi (Si) al Museo nazionale etrusco è in corso la mostra fotografica ’IN TEMA di emozioni. Arte e sostenibilità’. Alcuni musei sono aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria. In caso di allerte meteo gialla/arancio/rossa parchi, giardini e aree all’aperto potrebbero essere chiusi al pubblico.