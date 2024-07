La cultura si oppone alla violenza, in difesa anche legale delle donne

La violenza di genere è un fenomeno che allarma: in Italia come nel resto del mondo. Martedì, nell’aula magna del Tribunale di Milano, si terrà un convegno-seminario intitolato Gender violence: legal challenges in international contexts, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano e da New York State Bar Association.

Si parlerà, in particolare, di protezione legale per le donne, delle sfide di credibilità nei tribunali e delle prospettive giuridiche internazionali Fra i numerosi interventi di studiosi e avvocati specialisti della materia, anche il contributo della giornalista e scrittrice Rula Jebreal.