Cucinelli a Penne. Una bella fabbrica con 350 nuovi posti: "Un futuro radioso"

Un distretto di eccellenza riconosciuto nel mondo per la sartoria maschile. È il territorio di Penne, a Pescara in Abruzzo, dove Brunello Cucinelli ha deciso di investire con una nuova fabbrica che impiegherà tra le 300 e le 350 "umane risorse" e che aprirà a primavera del 2025. L’accordo è stato siglato alla presenza del sindaco Gilberto Petrucci e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio (nella foto con lo stilista). La casa di moda che ha sede nel borgo di Solomeo (Perugia), aprirà questo insedimento nella zona artigianale di Ponte di Sant’Antonio, su 4.500 mq. A Penne l’alta sartoria maschile ha una lunga storia nota al mondo fin dagli anni Cinquanta per aver contribuito facendo nascere l’alta moda anche maschile sulle passerelle. Un’artigianalità vera, coi sarti da uomo capaci di realizzare meraviglie.

Il progetto di Brunello Cucinelli, in coerenza con gli ideali che da sempre lo ispirano ha l’ambizione di dare valore al territorio in virtù di un’idea d’impresa di lungo periodo. Così dopo l’investimento di alcuni anni fa nel territorio di Carrara ecco ora l’avvio di un progetto in Abruzzo. Intanto lo scorso 13 novembre è iniziata l’attività della Brunello Cucinelli Spa in un opificio in locazione di 2000 mq con l’impiego a tempo pieno di 75 maestranze; l’obiettivo è quello di arrivare a 100 entro la fine del 2024.

"Penne – dice Cucinelli – rappresenta un luogo in cui la tradizione della più raffinata artigianalità italiana si è espressa al meglio nella realizzazione e nella confezione di abiti maschili. Per questo sogno di contribuire in maniera significativa alla generazione di un futuro radioso per questa terra".

Eva Desiderio