A induzione o a gas: come scegliere la cucina

La scelta del piano di cottura ideale per la propria cucina può risultare una decisione complessa. Se si sta arredando la propria casa per la prima volta, ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione, tra cui il numero di persone che vivranno lì, la frequenza con cui si prevede di cucinare e le prestazioni che si desiderano dall’elettrodomestico. Se invece si sta pensando di sostituire il piano cottura esistente, si dovranno considerare anche le dimensioni del proprio modello attuale e come si adattano al mobile della cucina per evitare inconvenienti inaspettati.

Tipologie

Il piano di cottura a gas continua a essere il più diffuso e utilizzato fino ad oggi. Presenta un piano superiore realizzato in vari materiali come cristallo, vetroceramica o acciaio inox, su cui sono collocati un diverso numero di bruciatori (da 2 a 5, a seconda delle dimensioni), alimentati a gas metano o GPL, e delle griglie in ghisa o in acciaio verniciato su cui posizionare le pentole. Il piano di cottura a induzione, più innovativo, funziona tramite l'uso di corrente elettrica e un sistema di bobine di rame disposte al di sotto del piano in vetroceramica. Ogni volta che si posiziona una pentola con il fondo ferroso sul piano cottura, la bobina si attiva, generando un campo elettromagnetico che riscalda il fondo della pentola e consente di cuocere gli alimenti contenuti al suo interno.

Vantaggi e limiti delle cucine a gas

Le cucine a gas offrono un controllo immediato della temperatura. Basta accendere il fornello o il bruciatore e la fiamma si regola istantaneamente, consentendo di cuocere i cibi a diverse temperature. Sono versatili: funzionano con una varietà di pentole e padelle, indipendentemente dal materiale. Non è necessario utilizzare pentole magnetiche come per le cucine a induzione.

Il gas naturale è spesso meno costoso dell'elettricità, il che può comportare un risparmio sui costi energetici a lungo termine. Le cucine a gas sono note per la loro affidabilità. Non dipendono da componenti elettronici complessi che possono rompersi o richiedere manutenzione. Per chi ama un’estetica tradizionale, i fornelli a gas possono aggiungere un tocco rustico alla cucina. Per contro, le cucine a gas non sono altamente efficienti dal punto di vista energetico e sono alimentate da una fonte combustibile fossile e inquinante. Possono perdere calore nell'ambiente circostante e richiedere più energia per riscaldare le pentole rispetto alle cucine a induzione. Anche se i fornelli a gas sono generalmente sicuri, ci può essere un rischio legato alle fiamme aperte, come incendi o fughe di gas in caso di bruciatori non spenti correttamente. La pulizia delle griglie e dei bruciatori delle cucine a gas può richiedere più tempo e sforzo rispetto alla pulizia delle superfici lisce delle cucine a induzione. Dopo la cottura, i fornelli a gas richiedono rispetto alle cucine a induzione, il che può comportare un rischio di scottature accidentali.

Per quel che riguarda l’installazione, dal momento che richiedono un collegamento a una fonte di gas, il che può richiedere una modifica dell'impianto in cucina se non è già presente.

Vantaggi e limiti delle cucine a induzione

In generale, i piani cottura a induzione consumano di meno – solo l’energia elettrica mentre sono in uso – e sono più efficienti. Offrono, inoltre, un controllo molto preciso delle temperature desiderate per realizzare le diverse ricette. Inoltre si raffreddano rapidamente dopo l’utilizzo. Presentano superfici lisce in vetroceramica facili da pulire, mentre le cucine a gas richiedono una pulizia più approfondita delle griglie e dei bruciatori. Va anche detto, però, che le cucine a induzione tendono a essere più costose rispetto alle cucine a gas o elettriche tradizionali. Tuttavia, il risparmio energetico a lungo termine può compensare questo costo iniziale più elevato. Non tutte le pentole e padelle sono compatibili con le cucine a induzione. Devono essere realizzate in materiali magnetici, come acciaio inox o ghisa, per funzionare correttamente. Utilizzano componenti elettronici sofisticati che possono richiedere manutenzione o riparazioni costose in caso di guasto. Richiedono un collegamento elettrico dedicato e una fornitura di energia adeguata. In caso di interruzione di corrente, non è possibile utilizzarle. Alcuni modelli possono emettere un lieve ronzio durante il funzionamento, anche se questo rumore, di solito, è poco invasivo.