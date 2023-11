Cronisti d’assalto nell’Italia che cambia. Alla ricerca di una passione perduta

Il titolo – Quei giorni torneranno – più che un inno all’ottimismo, sembra un inno alla speranza. Ma poi c’è la realtà. Ciò che una volta era sacro come la redazione di un giornale rischia sempre di più di essere desacralizzato. E col tempo che scorre inesorabile affiorano malinconia e nostalgia. Fabio Luppino ci consegna un libro in cui al centro ci sono cinque donne: Giovanna, Ginevra, Giulia, Caterina e Alice. Storie diverse, anche partendo proprio dal tempo della narrazione. Ma che hanno come contesto storico (e ambientale) un’Italia in rapida e incerta trasformazione poco prima e subito dopo la fine del secolo breve. Così il 1989 è anno cruciale, non solo negli sconvolgimenti degli equilibri mondiali, ma anche nel cuore di un Paese, il cui sistema politico mostra i primi cedimenti e che finirà poi con il collassare tre anni dopo (1992). Come raccontare giornalisticamente un’Italia in cui la protesta ritorna nelle aule universitarie – dopo l’intervallo degli anni ’80 – con la Pantera che batte il suo tempo musicale, affidandosi alla nascente scena rap italiana delle Posse?

Il punto è proprio questo: evitare di essere fagocitati dalla realtà incalzante senza aver avuto la capacità di raccontarla. Con la condanna invece, talvolta autoinflitta, a subirla: "Prima c’era la scena e dentro la scena quei giornalisti ci sapevano stare". Ci sono passaggi, quasi di romanticismo assoluto, su che cosa fosse una redazione e su come la si abitasse: del rispetto dovuto lì dentro e anche del rispetto da conquistare.

Nelle quattro parti di questo libro sul giornalismo, in cui non mancano i salti temporali da quel 1989 al 2001 del G8 di Genova, ci sono anche rapporti umani (e sentimentali) scanditi da canzoni e citazioni di Fabrizio De André. Che non alleviano né la nostalgia né la malinconia per i tempi che furono. E che difficilmente torneranno in un presente e ancor più in un futuro imminente in cui aleggia lo spettro (ben definito) dell’intelligenza artificiale. Ma la speranza sintetizzata dall’espressione diventata poi titolo “quei giorni torneranno” è sinonimo perfetto, almeno in questo caso, di passione.

Matteo Massi