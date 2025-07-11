Cristina Clara, giovane promessa del fado. Serata di emozioni a Montecastello

Continua la coraggiosa e intrigante programmazione del Festival Sete Sois Sete Luas nella sua collocazione principale, Pontedera, dove si trova il primo dei Centrum fondati dall’Associazione in viale Rinaldo Piaggio 2. Domani, sabato 12 luglio, gli eventi si svolgono al Parco Fluviale di La Rotta: alle 19 gita in battello con la musica di Elena Floris e Toti; alle 20.30 degustazioni a cura da Il Mattone; alle 21.30 il concerto della Luso 7Luas Band nata un anno fa dalle residenze che vengono effettuate nelle varie città del Festival (34 in nove Paesi) e il cui risultato è un concept album di grande livello.

Nell’occasione il musicista di riferimento del progetto è il mandolinista brasiliano Edu Miranda; con lui Elena Floris (Italia, violino); Tiago Soares (Portogallo, percussioni); Toti (Capo Verde, cavaquinho); Michel Prandi / (Francia, basso); Joel Manglou (La Réunion, voce e chitarra). Lunedì 14 e mercoledì 16 Sete Sois Sete Luas si sposta in una delle sue sedi storiche, Montecastello. La sera del 14, in piazza Malaspina alle 21.30, debutta un’altra produzione del Festival, la Islands Cv, una band formata da musicisti capoverdiani che ripropongono morna, coladeira, funanà, batuque secondo le varie interpretazioni dell’arcipelago. In scena: Tibau Tavares (voce e composizioni); Carlos Lucio (piano); Rogério dos Santos (percussioni); Rosa Borges (voce). Repliche il 15 luglio a Calcinata e il 16 a Treggiaia.

Sarà invece il giardino di Villa Malaspina, mercoledì, a ospitare la voce fatata di Cristina Clara (nella foto), giovane promessa del fado, nata a Braga, ma che da venti anni si è trasferita a Lisbona dov’è protagonista della scena musicale esibendosi in alcuni dei locali più prestigiosi della capitale e all’estero. L’album ’Lua adversa’ del 2021 l’ha fatta conoscere ovunque. Debutta in Italia grazie a Sete Sois Sete Luas come in passato è accaduto per grandi stelle della musica portoghese. In un ambiente particolarmente raffinato come quello della Villa sarà accompagnata da Pedro Loch alla guitarra portuguesa e da Edu Miranda al bandolim.

Info al 338.7583081.Riccardo Jannello