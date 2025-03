Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez minacciati: un bunker e più guardie del corpo per proteggersi

Roma, 11 marzo 2025 – Due star recluse. Negli ultimi mesi, Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez hanno dovuto affrontare una crescente preoccupazione per la loro sicurezza personale e quella dei loro figli. Secondo quanto riportato da diverse fonti (in primis la rivista portoghese Nova Gente), la coppia ha ricevuto “minacce sempre più violente e dettagliate” attraverso i social media, costringendoli ad adottare misure straordinarie per proteggere la loro famiglia. Il calciatore e la modella-influencer vivono a Ryad, dove Cristiano gioca per il team Al Nassr nel campionato arabo, con un contratto faraonico.

Ronaldo e Georgina, minacce e sicurezza

Per far fronte alle minacce, Cristiano e Georgina hanno deciso di rafforzare significativamente il loro sistema di sicurezza. Hanno quindi assunto nuove guardie del corpo che si aggiungono al team già esistente e si sono trasferiti in una villa dotata di un bunker e di un avanzato sistema di sorveglianza. La decisione è stata presa per garantire un ambiente più protetto per la famiglia, soprattutto per i 4 figli, che sono al centro delle preoccupazioni della coppia.

Le minacce hanno avuto un impatto significativo sulla routine quotidiana di CR7 e soprattutto di Georgina, che ha ridotto le apparizioni pubbliche e ha limitato le uscite nei centri commerciali di Ryad, preferendo rimanere nella sicurezza dell’abitazione. Anche durante la recente partecipazione alla Fashion Week di Parigi, ha scelto di non portare con sé i figli, per garantire loro maggiore privacy e sicurezza.

Un ulteriore segnale della crescente preoccupazione per la sicurezza dei figli è rappresentato dalla decisione di Georgina di coprire i volti dei bambini nelle foto pubblicate sui social media. Una misura mai adottata in precedenza che indica la volontà della coppia di proteggere l'identità e la privacy dei loro figli in un momento così delicato.

La nuova vita in Arabia Saudita

Dopo il trasferimento a Ryad nel gennaio 2023, in seguito al contratto di Cristiano con l'Al Nassr, la famiglia aveva inizialmente vissuto in un lussuoso hotel, per poi stabilirsi in una villa altamente sicura. Nonostante le iniziali impressioni positive riguardo alla tranquillità e alla privacy offerte dal paese, le recenti minacce hanno turbato la serenità della coppia, costringendoli a rivedere le loro misure di sicurezza.